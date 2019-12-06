«Это банк спрашивает»: Как россиян обманывают

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Сбербанк назвал самые популярные схемы мошенников для кражи денег с карт 

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Фото: ТАСС
Самыми популярными схемами у злоумышленников для кражи денег с карт клиентов Сбербанка являются звонки якобы от службы безопасности, покупателя и брокера, а также «опросы от имени банка». Об этом сообщает Сбербанк.
Представясь сотрудником службы безопасности, мошенник сообщает, что банк якобы обнаружил подозрительную операцию с картой, потом он просит назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне карты, код из смс или пароли от «Сбербанк онлайн» для защиты средств на карте. При получении такого звонка человек не должен совершать никаких операций, о которых просит звонящий, нужно сразу закончить разговор. Если мошеннику все же удалось узнать какую либо информацию, то необходимо сразу позвонить в банк и сообщить о произошедшем.
Второй распространенной схемой является «звонок от покупателя». Если человек оставлял свой номер телефона на сайте бесплатных объявлений, мошенник может представиться покупателем и попросить для оплаты номер карты, код безопасности или код из смс-сообщения. В банке напоминают, что для перевода на карту покупателю нужно знать только ее номер или привязанный к ней телефон, поэтому сообщать другую информацию нельзя.
Также злоумышленник может выдать себя за сотрудника брокерской или дилерской компании и предложить инвестировать деньги с высокой доходностью. Как только клиент соглашается открыть счет и переводит мошеннику деньги, он пропадает, и деньги уже не вернуть. Сбербанк рекомендует прежде, чем совершать какие-либо переводы, проверить лицензию компании на сайте ЦБ.
Кроме того, мошенники устраивают онлайн-опросы якобы от имени банка, за прохождение которых обещают начислить деньги. Злоумышленники просят перечислить «закрепительный платеж» для подтверждения карты и перечисления бонусов, а потом пропадают. Следует помнить, что Сбербанк никогда не проводит опросы за вознаграждение, сообщили РИА Новости.
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Теги:
Личный счет , Сбербанк России , РИА Новости
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