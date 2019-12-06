Названы простые способы подзаработать перед Новым годом

Названы самые простые способы подзаработать перед Новым годом

Самый большой дополнительный заработок перед Новым годом можно получить, устроившись на работу в транспортной сфере. К такому выводу пришли аналитики «Авито Работа», говорится в исследовании, которое поступило в «Ленту.ру».

К прибыльным профессиям перед Новым годом, в частности, относятся такие позиции, как водитель, грузчик или комплектовщик. Средняя зарплата в этой сфере за год выросла на 21 процент, достигнув 50,7 тысячи рублей.

На втором месте по уровню оплаты оказался автомобильный бизнес — подрабатывая в нем на новогодних вакансиях, можно рассчитывать на зарплату в 46,2 тысячи рублей. В этой сфере предлагают, например, позиции личного водителя, водителя такси и водителя Деда Мороза. Однако зарплаты в автомобильном бизнесе за год упали на 13 процентов.

На третьем месте по уровню дохода профессии из сферы производства, где перед Новым годом можно заработать чуть более 35 тысяч рублей. За год оплата труда в этой сфере выросла на шесть процентов. К этой сфере относятся, например, позиции пекаря, швеи, клинера и рабочего.

По данным исследователей, самые большие зарплаты за подработку можно получить в Москве (почти 56 тысяч рублей). На втором месте Ростов-на-Дону (44 тысячи), на третьем — Екатеринбург (почти 36 тысяч). Меньше всего перед Новым годом можно заработать в Красноярске и Тольятти, где средние зарплаты по городу не дотягивают до 22 тысяч рублей.

Ранее сервис по поиску работы Headhunter назвал сферы с самыми высокими зарплатами. Ими оказались области информационных технологий (около 91,2 тысячи рублей в месяц) и розничной торговли (59 тысяч рублей).