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Россиян предупредили о подорожании «новогодних» продуктов 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Россиян предупредили о подорожании «новогодних» продуктов
Фото: Вечерняя Москва
Ряд традиционных для новогоднего стола продуктов подорожает уже к концу декабря, заявил заместитель председателя правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в интервью Nation News.
По его словам, за временным повышением средних цен на скоропортящиеся продукты имеет за собой определенные основания.
Во-первых, на три рубля повысится стоимость яиц. В ноябре стоимость десятка яиц в среднем составляла 59 рублей, но уже к концу первого месяца зима ожидается, что они будет стоить 62. При этом в начале следующего года яйца должны резко упасть в цене.
Огурцы подорожают с 85 до 93 рублей в розничном и оптовом сегменте. Повышенный спрос на томаты серьезно прибавил им стоимости — с 92 до 117 рублей. Морковь и картофель, напротив, будут падать в цене.
Ситуация с мандаринами, отмечает эксперт, довольно неоднозначная. Во многом цена определяется сортом плода, а потому может колебаться от 70 до 150 рублей за килограмм.
Конфеты и сладости в целом не будут дорожать и останутся на уверенной средней отметке в 310 рубле за килограмм. Шампанское даже несколько подешевеет, причем, полагает специалист, благодаря успешной рекламе ретейлеров. Так, за игристое вино россияне будут платить фактически по прошлогодним ценам.
Ранее аналитики посчитали, на сколько подорожал новогодний стол за год.
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Комментарии 1 
Теги:
Личный счет , Недвижимость , Рынки , Дмитрий Леонов
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