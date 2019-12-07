Раскрыта дороговизна использования теплого пола

Эксперт рассказала о дороговизне использования теплого пола

Несмотря на актуальность зимой, пол с подогревом стоит в среднем 390 рублей ежемесячно, или восемь процентов от суммы оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказала главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина.

По словам эксперта, затраты на электрический подогрев пола связаны с тем, что в многоквартирных домах невозможно провести систему водяного теплого пола от общедомовых систем.

— При среднем времени работы теплого пола шесть-семь часов в день и ежедневной работе месячные затраты составят около 390 рублей, или 8 процентов от оплаты ЖКУ, — посчитала эксперт.

Подчеркивается, что для расчета использовались усредненные цифры, и для получения точной суммы надо знать размер платежа за ЖКХ в отдельной квартире, передает РИА Новости.

При этом Сосенкина добавила, что стоимость эксплуатации теплого пола можно значительно снизить, если использовать современные материалы и терморегулятор с большим количеством режимов.

Читайте также: Стало известно, жители каких городов России платят за услуги ЖКХ больше всего