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Эксперт рассказала о дороговизне использования теплого пола 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Раскрыта дороговизна использования теплого пола
Фото: Наталия Нечаева,«Вечерняя Москва»
Несмотря на актуальность зимой, пол с подогревом стоит в среднем 390 рублей ежемесячно, или восемь процентов от суммы оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказала главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве России Ирина Сосенкина.
По словам эксперта, затраты на электрический подогрев пола связаны с тем, что в многоквартирных домах невозможно провести систему водяного теплого пола от общедомовых систем.
— При среднем времени работы теплого пола шесть-семь часов в день и ежедневной работе месячные затраты составят около 390 рублей, или 8 процентов от оплаты ЖКУ, — посчитала эксперт.
Подчеркивается, что для расчета использовались усредненные цифры, и для получения точной суммы надо знать размер платежа за ЖКХ в отдельной квартире, передает РИА Новости.
При этом Сосенкина добавила, что стоимость эксплуатации теплого пола можно значительно снизить, если использовать современные материалы и терморегулятор с большим количеством режимов.
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Теги:
Личный счет , Финансовый университет , РИА Новости
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