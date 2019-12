Итоги года: Forbes посчитал доходы музыкантов 

Ожидается, что в ближайшее время продажи его обуви превысят $1,5 млрд

Отмечается, что Ширану удалось побить рекорд группы U2, которая установила его во время тура 360° в 2011 году. Музыканты на протяжении восьми лет были рекордсменами по прибыльности гастролей.

Калифорнийская рок-группа The Eagles, которая считается третьим по популярности коллективом в США после The Beatles и Led Zeppelin, за минувший год заработала $100 млн В сентябре музыканты выступили в Лас-Вегасе со своими главными хитами и впервые полностью исполнили легендарный альбом 1976 года «Hotel California».

Пятым в рейтинге стал Элтон Джон, собравший $84 млн в разгар своего прощального тура, который завершится в 2021 году. В последнее время 72-летний музыкант часто жалуется на ухудшение здоровья: в октябре из-за болезни он перенес свой концерт в Индианаполисе на март следующего года.

Шестое и седьмое место поделили между собой супруги Jay-Z и Beyonce — каждый из них заработал по $81 млн за год. Ранее Jay-Z возглавил список самых богатых хип-хоп исполнителей и стал первым в истории рэпером-миллиардером. Согласно соответствующему рейтингу Forbes, опубликованному 13 июня, состояние музыканта составляет $1 млрд

Еще в 2007 году Шон Картер (настоящее имя Jay-Z) сделал смелое заявление, которое предрекло его успех: в одной из песен музыканта звучала фраза «Я уже величайший рэпер в истории, следующая цель — стать миллиардером» («I'm already the G. O. A. T. — next stop is the billie»). В своем сообщении Forbes отмечает, что его семейное состояние оценивается в $1,4 млрд, учитывая вклад его супруги Бейонсе.