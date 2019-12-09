За что у россиян могут забрать пенсию

В ПФР объяснили, за что и как могут удержать часть пенсии

Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на инициативу Минэкономразвития о запрете взыскивать долги с пенсий россиян. В ведомстве считают, что долг можно удерживать только в таком размере, чтобы у пенсионера остался прожиточный минимум.

В ПФР пояснили, что на данный момент, согласно ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве», взыскание не может быть обращено на некоторые виды доходов, среди которых выплаты, полученные в возмещение причиненного здоровью вреда; алименты; пенсии по случаю потери кормильца; компенсационные и единовременные выплаты; материнский капитал и социальные пособия. «Пенсии к этим выплатам не относятся и с них могут быть удержаны различные долги», — комментирует ПФР газета «Аргументы и факты».

Подчеркивается, что удержания с пенсии могут взыскивать за долги по кредитам и коммунальным платежам, штрафам, алиментам, налогам, возмещению вреда здоровью, ущерб.