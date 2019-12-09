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В ПФР объяснили, за что и как могут удержать часть пенсии 

Ura.Ru + ещё 31 4 часа назад
За что у россиян могут забрать пенсию
Фото: ТАСС
В Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на инициативу Минэкономразвития о запрете взыскивать долги с пенсий россиян. В ведомстве считают, что долг можно удерживать только в таком размере, чтобы у пенсионера остался прожиточный минимум.
В ПФР пояснили, что на данный момент, согласно ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве», взыскание не может быть обращено на некоторые виды доходов, среди которых выплаты, полученные в возмещение причиненного здоровью вреда; алименты; пенсии по случаю потери кормильца; компенсационные и единовременные выплаты; материнский капитал и социальные пособия. «Пенсии к этим выплатам не относятся и с них могут быть удержаны различные долги», — комментирует ПФР газета «Аргументы и факты».
Подчеркивается, что удержания с пенсии могут взыскивать за долги по кредитам и коммунальным платежам, штрафам, алиментам, налогам, возмещению вреда здоровью, ущерб.
Между тем в Минэкономразвития считают, что нужно ввести запрет на взыскание долгов со страховых пенсий по старости, социальных пенсий, накопительной пенсии и пенсии по инвалидности, а также пособий по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности. Минтруд и Минэкономразвития РФ считают, что сегодняшняя ситуация, при которой часть пенсий россиян на законных основаниях можно забрать за долги, является неконституционной.
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Теги:
Личный счет , Маленькая пенсия , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Минэкономразвития , МВД
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