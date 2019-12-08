Маткапиталу нашли новое применение

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Маткапитал предложили тратить на учебу в частных заведениях 

Ura.Ru + ещё 1 3 часа назад
Материнский капитал могут разрешить тратить на оплату учебы в частных образовательных организациях. Соответствующие поправки в закон на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты Заксобрания Забайкальского края.
«Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации отказывают в направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями», — говорится в пояснительной записке документа.
Инициатива депутатов должна разрешить тратить маткапитал на образование ребенка в частных организациях.
Отмечается, что индивидуальные предпринимателей, занимающихся образовательной деятельностью, приравниваются к образовательным организациям в рамках федерального закона № 273. Депутаты отмечают, что принятие поправок не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.
Поднять вопрос о новых способах использования маткапитала предложила Счетная палата в конце весны, напоминает «Царьград». В ноябре Пенсионный фонд России напомнил, как можно получить компенсацию за неиспользованные средства маткапитала.
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Теги:
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Счетная палата , Царьград ТВ
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