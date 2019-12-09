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Россияне начали скупать акции 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Россияне начали скупать акции
Фото: ТАСС
В последнее время в России зафиксирован всплеск инвестирования в акции. В ноябре чистый приток средств частных инвесторов в акции достиг максимума с начала года — 21,7 миллиарда рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Мосбиржи.
За январь — ноябрь 2019 года акций было приобретено на 54,7 миллиарда рублей, что на 51 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как отмечается, причина может быть в том, что люди ищут альтернативные способы сохранения и приумножения своих денег. Повлияло на это снижение ключевой ставки ЦБ до 6,5%. После этого банки начали массово снижать ставки по вкладам.
Следующее заседание по ключевой ставке состоится в ЦБ 13 декабря. По мнению ряда экспертов, регулятор снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6% годовых.
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Теги:
Личный счет , Рынки , Центральный банк России , Ведомости
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