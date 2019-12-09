Долги не спишут: пенсии станут неприкосновенными

Пенсии станут неприкосновенными для взыскания долгов

Подготовлены проекты законов, которые предлагают запретить взыскивать долги с пенсий жителей России, а также оставлять прожиточный минимум при взыскании задолженностей с зарплат. Об этом сообщает «Российская газета»

Минтруде и Минэкономразвития подтвердили изданию информацию о направлении соответствующих законопроектов в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности.

Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы. Авторы законопроекта предлагают включить в список «неприкосновенных» доходов страховую пенсию по старости, страховую пенсию по инвалидности, накопительную пенсию, пенсии военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов , а также пособия по временной нетрудоспособности.

Однако законопроектами все же предусмотрено взыскание с пенсий отдельных видов долгов, к примеру, задолженности по ЖКХ и обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления.

При этом долги нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера. Также должен оставаться прожиточный минимум и от зарплаты после взыскания долгов.