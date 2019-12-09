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Пенсии станут неприкосновенными для взыскания долгов 

Рамблер + ещё 8 14 минут назад
Долги не спишут: пенсии станут неприкосновенными
Фото: depositphotos.com
Подготовлены проекты законов, которые предлагают запретить взыскивать долги с пенсий жителей России, а также оставлять прожиточный минимум при взыскании задолженностей с зарплат. Об этом сообщает «Российская газета».
В Минтруде и Минэкономразвития подтвердили изданию информацию о направлении соответствующих законопроектов в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности.
Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы. Авторы законопроекта предлагают включить в список «неприкосновенных» доходов страховую пенсию по старости, страховую пенсию по инвалидности, накопительную пенсию, пенсии военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности.
Однако законопроектами все же предусмотрено взыскание с пенсий отдельных видов долгов, к примеру, задолженности по ЖКХ и обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления.
При этом долги нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера. Также должен оставаться прожиточный минимум и от зарплаты после взыскания долгов.
«Рамблер» писал, что ранее Госдума заявила о намерении полностью запретить коллекторам взыскивать долги за ЖКХ. По словам депутатов, будет принят закон, который позволит исключить все лазейки, используемые коллекторами.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Личный счет , Маленькая пенсия , Минтруд , Госдума , Правительство РФ , Минэкономразвития , МВД
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