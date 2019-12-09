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Эксперты выяснили, почему россияне не платят по долгам 

РИА Новости + ещё 3 6 часов назад
Названы причины кредитных долгов у россиян
Фото: ТАСС
Основными причинами, почему россияне не платят по кредитам и займам, являются слабое планирование семейного бюджета, а также непредвиденные срочные расходы, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".
Компания с 14 по 31 октября проводила через соцсети опрос совершеннолетних граждан о причинах неплатежей по кредитам. Итоговое исследование включает в себя ответы 1,1 тысячи респондентов.
Согласно данным компании, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний. Около 13% участников опроса сообщили, что задолженность перед банками и микрофинансовыми организациями образуется по причине снижения доходов вплоть до потери их источника.
В компании отмечают, что 11,3% респондентов назвали основной причиной образования просрочек изначальное нежелание возвращать деньги кредитору, а 10,9% опрошенных указали в качестве первостепенной причины "физически непреодолимые обстоятельства".
При этом 7,1% респондентов называют причиной неплатежей семейные или личные проблемы, а 3,3% опрошенных сообщили, что просрочка образуется в результате того, что о полученных кредитах и займах просто забыли. Кроме того, еще 4,3% россиян говорят о прочих препятствиях, среди которых довольно часто встречается вариант "сначала не было денег для выплаты, а потом обращаться в банк или МФО уже стыдно", указывают эксперты.
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в ноябре сообщила РИА Новости, что заемщик рискует выйти на просрочку, если размер платежа по кредиту превышает 25-30% от его ежемесячного дохода. При этом в ассоциации советуют россиянам перед взятием кредита проводить "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.
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Теги:
Личный счет , РИА Новости
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