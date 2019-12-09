Россиян предупредили о резком повышении тарифов на газ

В России может подорожать газ

Госдуме и Совете федерации. Газ в России может подорожать для населения. Об этом «Известиям» заявили

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», на рассмотрение в нижнюю палату парламента вносился проект закона о приватизации газовых сетей. Тогда правительство его не поддержало. Теперь Министерство энергетики подготовило новый. Его внесение в Госдуму запланировано на второй квартал 2020 года — к тому времени законопроект пройдет все необходимые процедуры согласования.

Причиной того, почему документ должен быть принят, в Минэнерго называют необходимость устранения коллизии в законодательстве (ныне оно считает вопрос приватизации газовых сетей спорным) ради правильной эксплуатации сетей.

В ведомстве не считают, что принятие законопроекта повлечет подорожание газа для населения. Между тем собеседники «Известий» в Госдуме и Совете федерации считают. Например, по словам депутата Павла Завального, к этому приведет легализация бесхозных газовых сетей — возникнут затраты на их содержание, а таковых в России очень много.