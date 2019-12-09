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В России может подорожать газ 

Рамблер + ещё 2 27 минут назад
Россиян предупредили о резком повышении тарифов на газ
Фото: globallookpress.com
Газ в России может подорожать для населения. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме и Совете федерации.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», на рассмотрение в нижнюю палату парламента вносился проект закона о приватизации газовых сетей. Тогда правительство его не поддержало. Теперь Министерство энергетики подготовило новый. Его внесение в Госдуму запланировано на второй квартал 2020 года — к тому времени законопроект пройдет все необходимые процедуры согласования.
Причиной того, почему документ должен быть принят, в Минэнерго называют необходимость устранения коллизии в законодательстве (ныне оно считает вопрос приватизации газовых сетей спорным) ради правильной эксплуатации сетей.
В ведомстве не считают, что принятие законопроекта повлечет подорожание газа для населения. Между тем собеседники «Известий» в Госдуме и Совете федерации считают. Например, по словам депутата Павла Завального, к этому приведет легализация бесхозных газовых сетей — возникнут затраты на их содержание, а таковых в России очень много.
Видео дня. В России подорожали автомобили с пробегом
Комментарии 15 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Личный счет , Экономика , Госдума , Совет Федерации , Минэнерго , газета "Известия"
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