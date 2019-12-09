Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

Но об этом знают далеко не все. Поэтому адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов рассказал о такой возможности и напомнил, что рассрочка по оплате услуг ЖКХ бывает трех видах: обязательной, договорной и та, про которую большинство забывают.

Требуем рассрочку

Постановление Правительства РФ № 354 (Пункт 72) предусматривает возможность обязательной рассрочки коммунальных платежей. Предоставить ее должны исполнители услуги в том случае, когда цена за нее в расчетном периоде на 25 процентов превысит стоимость той же услуги за аналогичный период прошлого года.

Например, стоимость отопления за декабрь 2019 года на 30 процентов превысила стоимость отопления за тот же месяц 2018 года. Значит, ресурсоснабжающая организация обязана разрешить собственнику (или квартиросъемщику) оплатить услугу за декабрь 2019 года в рассрочку. Для этого исполнитель услуги печатает квитанцию сразу с двумя позициями. В первой — указывается единовременная цена за "коммуналку" за расчетный период.

Вторая позиция "жировки" должна предусматривать возможность внесения человеком платы в рассрочку. Она предоставляется на 12 месяцев. Собственник (квартиросъемщик) может оплачивать ее равными долями ежемесячно.

Важно знать! Обязательная рассрочка предоставляется только с условием оплаты процентов. Иными словами, гражданин ежемесячно оплачивает не только коммунальную услугу, но и проценты за предоставление рассрочки. Размер процентов также указывается в платежке. И он не может более чем на 3 процента превышать ставку рефинансирования ЦБ РФ на день предоставления рассрочки.

Правда, здесь следует сделать маленькую оговорку. Ресурсоснабжающая организация или другой исполнитель жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) может и не начислять проценты, если местный бюджет компенсирует их. Но такая возможность, как вы понимаете, есть не во всех регионах.

Договоримся?

Кроме обязательной, есть еще и договорная рассрочка. Как можно понять, она вытекает из договора между собственником квартиры и управляющей компании (УК) либо ресурсоснабжающей организацией (РСО).

Для получения рассрочки собственник (квартиросъемщик) должен написать заявление на имя руководителя УК либо заместителя, директора филиала РСО. В заявлении следует указать причины, по которым собственник просит о рассрочке, а также период ее предоставления.

К заявлению, желательно, приложить копии документов, подтверждающих обоснованность просьбы. Например, справку о признании домовладельца инвалидом, свидетельство о смерти домочадца, справку из органов занятости о регистрации в качестве безработного, документ, подтверждающий потерю дохода и так далее. Желательно приобщить копии квитанций об оплате коммуналки, и документы, подтверждающие права собственности (или проживания) на квартиру.

Важно знать! Предоставление договорной рассрочки — это не обязанность, а право УК и РСО. Они могут отказать в ней. Например, когда собственник годами вообще не оплачивал коммунальные платежи. Также следует помнить, что за договорную рассрочку УК вправе предусмотреть начисление процентов.

Но в любом случае, если рассрочку не дали, можно написать и отправить жалобу в жилинспекцию, районную администрацию и прокуратуру . Там разберутся.

Суд разберется

Есть третий вид рассрочки, о котором почти всегда забывают. Это судебная рассрочка. Чаще всего потребитель получает ее в ходе судебного разбирательства, инициированного УК или РСО.

Управляющая компания подает иск (или заявление о выдаче судебного приказа) о взыскании задолженности по оплате коммунальных платежей с неплательщика.

В ходе судебного заседания ответчик (то есть владелец помещения или квартиросъемщик) может ходатайствовать о предоставлении ему рассрочки по уплате коммунальных платежей. И суд почти всегда удовлетворяет подобные просьбы. Кому-то он может дать рассрочку всего на два месяца, а кому-то и на полгода. Все зависит от нюансов дела и уважительности причин для рассрочки, которые заявили неплательщики. Кстати, иногда судебное заседание может закончиться тем, что решение так и не было вынесено. Зато произошло заключение мирового соглашения между УК или РСО и должником. Оно также утверждается судом. По своей сути мировое соглашение — это все та же рассрочка.

Важно знать! Судебная рассрочка по оплате коммунальных услуг не означает, что владелец квартиры должен ежемесячно уплачивать только платежи, установленные судом. Одновременно он обязан оплачивать и текущие коммунальные платежи. В противном случае, он будет накапливать новую задолженность.