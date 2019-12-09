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Россиянам захотели повысить зарплаты 

Рамблер + ещё 2 15 минут назад
Россиянам приготовились повысить зарплаты
Фото: ТАСС
Представители четверти компаний, принявших участие в опросе сервиса «Работа.ру», заявили, что готовы в следующем году поднять зарплаты своим сотрудникам, сообщает принадлежащее Григорию Березкина издание РБК. В прошлом году о планах увеличить выплаты работникам отмечали гораздо меньше предпринимателей.
По данным издания, в 2018 году аналогичное исследование показало, что к повышению уровня зарплат были готовы только 18% компаний, в этом году — 25%.
«Количество работодателей, которые не готовы увеличивать зарплаты работников, в этом году резко снизилось. Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры», — цитирует РБК слова замгендиректора сервиса Александра Ветеркова.
Эксперт также отметил, что с течением времени всё больше предпринимателей приходит к выводу, что стимулировать действующих сотрудников гораздо выгоднее, чем искать новых. При этом 35% работодателей заявили, что повышать зарплаты работникам в 2020 году не собираются.
Ранее, как сообщал «Рамблер», был обнародован рейтинг регионов России по уровню зарплат в 2019 году. Первое место в нем по размеру чистой заработной платы среднестатистического работника после выплаты подоходного налога занял Чукотский автономный округ (78,2 тысячи рублей в месяц), второе — Ямало-Ненецкий автономный округ (75,5 тысячи рублей), третье — Ненецкий автономный округ (66,8 тысячи рублей), а последнее, 85-е, Кабардино-Балкария (19 тысяч рублей).
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Личный счет , Компании , РБК
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