Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

В 2020 году мобильная связь подорожает для населения на 17-18%. Таков, как сообщает РИА Новости, прогноз специалистов компании Content Review.

Content Review — аналитическое агентство. По мнению его специалистов, стоимость услуг операторов связи в будущем году будет расти, и это неизбежно. В компании объясняют это среди прочего тем, что в 2020-м операторы будут вынуждены тратить деньги на реализацию пакета Яровой и закона о суверенном интернете.

«В среднем расходы населения (на связь. — Прим. ред.) увеличатся на 17-18%», — убеждены в Content Review.

Там считают, что связь будет дорожать на протяжении всего года, подорожание будет неравномерным, а его степень будет зависеть от ценовых групп тарифов: в минимальном и социальном тарифах рост будет в пределах инфляции, а в среднем и высоком — «значительно быстрее».

Закон о суверенном интернете, как сообщал «Рамблер», вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он призван обеспечить устойчивое, безопасное и целостное функционирование российского сегмента интернета в случае нештатных ситуаций, к примеру, вмешательства извне.