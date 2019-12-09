Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор рассказал о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор сообщил о рассылке по почте гражданам и юрлицам мошеннических писем с требованием выплатить штрафы.

«Посредством ФГУП "Почта России" граждане и юридические лица получают постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа, вынесенные якобы территориальными органами Роспотребнадзора», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

При этом реквизиты для оплаты административного штрафа не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что «в постановлении о назначении административного наказания должен быть указан счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства Российской Федерации, следовательно, получателем платежа не может выступать иное юридическое лицо».

В случае сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа необходимо обращаться в соответствующий территориальный орган Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.