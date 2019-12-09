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Роспотребнадзор рассказал о новом виде мошенничества 

Rambler News Service + ещё 6 3 часа назад
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор сообщил о рассылке по почте гражданам и юрлицам мошеннических писем с требованием выплатить штрафы.
«Посредством ФГУП "Почта России" граждане и юридические лица получают постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа, вынесенные якобы территориальными органами Роспотребнадзора», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
При этом реквизиты для оплаты административного штрафа не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили, что «в постановлении о назначении административного наказания должен быть указан счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства Российской Федерации, следовательно, получателем платежа не может выступать иное юридическое лицо».
В случае сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа необходимо обращаться в соответствующий территориальный орган Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.
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Теги:
Личный счет , Другое , Почта России , Федеральное казначейство , Роспотребнадзор
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