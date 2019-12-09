Каких специалистов ценят в Москве больше всего

Каких специалистов ценят в столице больше всего

Специалисты в области IT и розничной торговли стали самыми оплачиваемыми в уходящем году на российском рынке труда. «Вечерняя Москва» узнала, каких специалистов ценят в столице.

Согласно исследованиям, уровень заработка специалистов в области IT (инфомационных технологий) с 2018 года вырос на 6,5 процента. Речь идет о программистах и разработчиках программного обеспечения. По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, зарплата у таких специалистов стабильно растет на протяжении последних десяти лет. Сегодня это самые высокооплачиваемые профессии на столичном рынке.

— Перечень сфер деятельности, в которых применяются информационные технологии, расширяется с каждым годом, поэтому запрос на специалистов сохраняется, — говорит Александр Сафонов. — Высокие зарплаты связаны также с большой конкуренцией на рынке труда. Дело в том, что сейчас наши предприятия вынуждены конкурировать за опытных квалифицированных сотрудников не только на городском и национальном уровне, но и на международном: лучшие кадры стремятся устроиться в иностранные компании.

Александр Сафонов отмечает, что в Москве размер зарплат у IT-специалистов максимально приближен к мировым показателям.

— При наличии профильного высшего образования, серьезной базы собственных разработок и опыта работы не менее пяти лет программист в столице может зарабатывать около 250 тысяч рублей в месяц, — поясняет эксперт.

И с годами эта сумма будет только расти. В будущем заработок опытного программиста может составить до одного миллиона рублей.

Что касается сферы розничного рынка, то здесь на 6,5 процента выросла зарплата маркетологов.

— Сегодня маркетолог в сетевой торговой компании зарабатывает в среднем от 70 до 120 тысяч рублей в месяц, — говорит эксперт.

В ближайшей перспективе самыми востребованными на столичном рынке труда, по словам Сафонова, будут рабочие профессии, а также так называемые специальности будущего.

— Столичные работодатели сейчас нуждаются в сварщиках, специалистах по монтажу стальных и железобетонных конструкций, инженерах, работающих в сфере строительных технологий, а также в промышленных дизайнерах. Кроме того, сейчас активно развиваются новейшие отрасли фармацевтики, биотехнологии. Словом, специальности, связанные со здоровьем и жизнью человека, — заключил Александр Сафонов.

Также востребованы и высоко ценятся специалисты узкого профиля, отмечает руководитель кадрового агентства Александр Дибривный.

— Чем меньше число конкретных специалистов на рынке, тем в них больше нуждаются, — говорит он. — Например, недавно мы искали человека, который отретушировал бы фотографию XX века. За такую работу, занимающую всего один день, ему предлагали 500 тысяч рублей.

ТОП-5

Сферы-лидеры по среднему заработку

— Разработка ПО — 140 565 руб. /мес.

— Фармацевтика — 108 484 руб. /мес.

— Руководство проектами — 107 857 руб. /мес.

— Продажи — 103 674 руб. /мес.

— Финансы и экономика — 95 630 руб. /мес.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве востребованы те профессии, найти специалистов в которых сложнее всего. Например, на одну вакансию IT-специалиста присылают по три резюме, на вакансию сотрудника в области страхования — по четыре резюме. А на вакансию руководителя приходит по 19 откликов, то есть больше всего соискателей остаются без работы. Также тяжело найти работу в сфере искусства (13 человек на место) и юриспруденции (10 человек на место).