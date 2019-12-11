ПФР назвал способ увеличить пенсию

Участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений должны сделать взнос на будущую пенсию до конца года, тогда государство обеспечит софинансирование взноса в зависимости от его размера и при условии, что он составляет не менее 2 тыс. рублей в год, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Пенсионный фонд России напоминает участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений о том, что взнос на будущую пенсию необходимо сделать до конца года. В этом случае государство обеспечит софинансирование взноса в зависимости от его размера и при условии, что он составит не менее 2 тыс. рублей в год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «взнос по программе уплачивается самостоятельно или через работодателя».

«При самостоятельной уплате квитанцию с необходимыми реквизитами можно получить в банке, клиентской службе ПФР по месту жительства либо сформировать с помощью электронного сервиса ПФР», — напомнили в Фонде.

В ПФР добавили, что для взноса через работодателя, «участнику необходимо подать в бухгалтерию заявление в произвольной форме с указанием размера платежа в денежной сумме или в процентах от зарплаты».

«Независимо от того, каким способом перечислены средства, следует помнить, что они не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму уплаченных взносов», — пояснили в ПФР.

Согласно информации на сайте ПФР, вступить в программу государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений можно было до 31 декабря 2014 года. Если гражданин перечисляет на накопительную пенсию от 2 000 рублей, но не более 12 000 рублей в год, государство удваивает эти деньги, на индивидуальный пенсионный счет будет перечислена такая же сумма, при этом если перечисляется менее 2 000 рублей в год, софинансирование пенсии государством не осуществляется.