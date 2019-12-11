Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Против России готовят новые санкции
Против России готовят новые санкции
Экономика
Китай выигрывает США в нефтяной игре
Китай выигрывает США в нефтяной игре
Компании
Украина заявила о новых козырях РФ в газовом вопросе
Украина заявила о новых козырях РФ в газовом вопросе
Экономика
Подсчитано число живущих за счет жен российских мужей
Подсчитано число живущих за счет жен российских мужей
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.59
70.42
70.61
Прогноз
16.12 – 23.12
$
63.95
71.91
Индексы и котировки Brent
63.96
+0.09 Золото
1463.61
+0.01 РТС
1455.24
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
11.12
1.1085
+0.0061
26.11
1.1024
08.12
27.11
15.11

ПФР назвал способ увеличить пенсию 

Rambler News Service + ещё 14 2 часа назад
ПФР назвал способ увеличить пенсию
Фото: РИА Новости
Участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений должны сделать взнос на будущую пенсию до конца года, тогда государство обеспечит софинансирование взноса в зависимости от его размера и при условии, что он составляет не менее 2 тыс. рублей в год, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
«Пенсионный фонд России напоминает участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений о том, что взнос на будущую пенсию необходимо сделать до конца года. В этом случае государство обеспечит софинансирование взноса в зависимости от его размера и при условии, что он составит не менее 2 тыс. рублей в год», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «взнос по программе уплачивается самостоятельно или через работодателя».
«При самостоятельной уплате квитанцию с необходимыми реквизитами можно получить в банке, клиентской службе ПФР по месту жительства либо сформировать с помощью электронного сервиса ПФР», — напомнили в Фонде.
В ПФР добавили, что для взноса через работодателя, «участнику необходимо подать в бухгалтерию заявление в произвольной форме с указанием размера платежа в денежной сумме или в процентах от зарплаты».
«Независимо от того, каким способом перечислены средства, следует помнить, что они не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму уплаченных взносов», — пояснили в ПФР.
Согласно информации на сайте ПФР, вступить в программу государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений можно было до 31 декабря 2014 года. Если гражданин перечисляет на накопительную пенсию от 2 000 рублей, но не более 12 000 рублей в год, государство удваивает эти деньги, на индивидуальный пенсионный счет будет перечислена такая же сумма, при этом если перечисляется менее 2 000 рублей в год, софинансирование пенсии государством не осуществляется.
Видео дня. Дети «врагов народа» получат бесплатное жилье в Москве
Rambler News Service: последние новости
Названа самая популярная схема кражи денег с карт Сбербанка Названа самая популярная схема кражи денег с карт Сбербанка Медведев утвердил условия ипотеки под 2% на Дальнем Востоке Медведев утвердил условия ипотеки под 2% на Дальнем Востоке Роспотребнадзор рассказал о новом виде мошенничества Роспотребнадзор рассказал о новом виде мошенничества
Комментарии 1 
Теги:
Личный счет , Маленькая пенсия , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против России готовят новые санкции
Против России готовят новые санкции 199
Китай выигрывает США в нефтяной игре
Китай выигрывает США в нефтяной игре
Украина заявила о новых козырях РФ в газовом вопросе
Украина заявила о новых козырях РФ в газовом вопросе 40
Подсчитано число живущих за счет жен российских мужей
Подсчитано число живущих за счет жен российских мужей 3
Раскрыто влияние санкций США на «Северный поток-2»
Раскрыто влияние санкций США на «Северный поток-2» 124
Видео
Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии
00:22
Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии
Личный счет Статьи
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
01:17
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
Экономика
«Украина готова к газовой войне с Россией»
«Украина готова к газовой войне с Россией»
Экономика Компании
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
00:50
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
Экономика Компании
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
00:50
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
Экономика Компании
Маткапиталу нашли новое применение
00:34
Маткапиталу нашли новое применение
Личный счет
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
00:39
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
Рынки Компании
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
00:23
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
Личный счет
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
02:02
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
Рынки Компании
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение