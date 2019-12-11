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Названо число оставшихся без новогодних премий россиян 

Lenta.ru + ещё 4 49 минут назад
Названо число оставшихся без новогодних премий россиян
Фото: РИА Новости
Названо число оставшихся без новогодних премий россиян: треть работодателей (34 процента) не планируют выделять сотрудникам дополнительные деньги. Об этом говорится в исследовании, проведенном порталом SuperJob.
Также опрос показал, что в каждой пятой (20 процентов) компании премии получат некоторые работники или отделы, в 16 процентах работодателей намерены премировать всех сотрудников. Что касается самих работников, то на прибавку рассчитывает почти каждый третий (29 процентов) участник опроса. Высокие ожидания SuperJob связывает с тем, что в прошлом году компаний, выплативших годовые премии, было максимально много за последние 10 лет (45 процентов).
В конце ноября сервис «Авито. Работа» подвел итоги исследования, из которого следует, что около трети россиян (28 процентов) жалуются, что на их текущем месте работы нет возможности получить премию. Столько же респондентов заявили о готовности сменить работу, если компания премии не платит.
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