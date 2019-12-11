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Работа в новогодние праздники: какие положены выплаты 

Рамблер 3 часа назад
Работа в новогодние праздники: какие положены выплаты
Фото: РИА Новости
Работать в новогодние праздники будут сотрудники больниц, правоохранительных органов, МЧС, коммунальных структур, транспорта, авиации, сферы услуг, а также военные. Как именно оплачивается работа на Новый год, и как обезопасить себя от проблем с выплатами, разбирался «Лайф».
Как сообщал «Рамблер», в этом году 31 декабря выпадает на вторник. Однако уже 1 января начнутся новогодние каникулы, которые продлятся по среду, 8 января, включительно.
По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, на работу в выходные выйдут сотрудники общественного транспорта, авиации и железной дороги, также в любые праздники несут службу военные.
«Работают предприятия полного цикла, АЭС и ТЭЦ, радиокомпании и телевизионные станции. В сфере услуг традиционно работают рестораны и кафе, службы такси, туристические базы отдыха и отели. А до позднего вечера 31 декабря работает большинство крупных сетевых магазинов», — напомнил он.
В свою очередь старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников отметил, что оплата за работу в любые праздники, в том числе и на новогодних каникулах, регламентируется статьей 153 Трудового кодекса РФ.
«Если вы согласитесь работать, к примеру, в новогоднюю ночь, оплачиваться она будет дополнительно. Двойная ставка — минимальная регламентированная выплата по Трудовому кодексу. На деле вы можете получить и больше, всё зависит от договорённостей с работодателем», — пояснил он.
Юрист также рассказал, что оплата производится за фактически отработанное время, а не за полную смену. Также по закону и по желанию работника вместо дополнительной оплаты ему может быть предложен выходной день в другое время. Однако, если сотрудник работает посменно и его смена совпадает с выходным днём, такой день оплачивается исходя из обычной ставки, пояснил Петр Гусятников.
Он также призвал позаботиться о документальном оформлении выхода на работу, чтобы гарантированно получить дополнительные выплаты. И напомнил, что, если сотрудник без уважительной причины не выйдет на работу в оговорённые дни, работодатель вправе применить к нему взыскание, вплоть до увольнения за прогул.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Личный счет , Петр Гусятников , МЧС , МВД
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