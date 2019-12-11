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Совфед одобрил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Совфед одобрил заморозку накопительной пенсии
Фото: РИА Новости
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему законодательству, эта норма введена до 2021 года включительно.
"Федеральным законом предусматривается продление до 2022 года порядка, в соответствии с которым полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) будет направлен на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы без изменения размера тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Аналогичный порядок применяется в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2014-2021 годах", — говорится в сопроводительных материалах к документу.
Как отмечала член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова, законопроект "носит технический характер", необходимость его принятия "связана с особенностью формирования федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ".
Согласно сопроводительным документам, учет в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме не уменьшит объем прав застрахованных лиц ввиду сохранения индивидуальной части тарифа страховых взносов в размере 16%.
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Комментарии 4 
Теги:
Личный счет , Ольга Павлова , Пенсионный фонд РФ , Совет Федерации
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