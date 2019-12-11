В России разрешат платить налоги в суде

Пленум Верховного суда России одобрил поправки в статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса России (УПК), которые разрешит обвиняемым в неуплате налогов погашать ущерб в ходе судебного разбирательства. Это позволит снизить количество обвинительных приговоров по налоговым делам, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас подозреваемый в таком преступлении может доплатить налоги только в ходе следствия, пока не начался суд. В пояснительной записке к законопроекту ВС сказано, что для этого ограничения нет никаких «процессуально мотивированных причин».

Также отмечается, что положение ограничивает судей активнее применять нормы закона, побуждающие обвиняемых добровольно компенсировать причиненный вред.

Статья, в которую предлагается внести поправки, вступила в силу 1 января 2010 года, но, как указывает статистика, стала активно применяться только в 2015 году. В прошлом году по налоговым обвинениям предстали перед судом 566 человек, из них 55 получили реальный срок, 102 — условный, а 263 — штрафы. В общей сложности, как указывает статистика МВД , в 2018 году по налоговым преступлениям возбуждены 7,6 тысячи уголовных дел.

Как указывают эксперты, поправки следует оценить положительно, однако немало трудностей у бизнеса возникает еще на досудебной стадии. Именно там формируется отношение к вниманию правоохранительных органов как к излишнему.