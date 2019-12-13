Россияне могут потерять трудовой стаж

Данные о трудовом стаже из электронных трудовых книжек могут быть утеряны, но не навсегда. Об этом журналу «Главбух» сообщили в Пенсионного фонде России.

Не так давно, как сообщал «Рамблер», в России был принят закон об электронных трудовых книжках. Он вступает в силу 1 января 2020 года, а подразумевает, что работники смогут выбрать между электронной и бумажной трудовыми книжками. Сведения о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд будут передавать работодатели.

Появление электронных трудовых книжек вызвало у многих россиян опасение, что сведения об их трудовой деятельности могут быть утеряны навсегда, если будут храниться лишь в электронной форме.

Наталья Бакулина, главный специалист-эксперт отдела персонифицированного учета управления Пенсионного фонда России в Карасукском районе Новосибирской области, не исключила, что эта информация в результате сбоя может быть утеряна, но заверила, что восстановить ее можно будет всегда.