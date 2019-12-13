Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Захарова оценила ответ Зеленского Путину по газу
Захарова оценила ответ Зеленского Путину по газу
Экономика
«А у нас газопровод»: Зеленский ответил на слова Путина
«А у нас газопровод»: Зеленский ответил на слова Путина
Экономика
ЕС продлил антироссийские санкции
ЕС продлил антироссийские санкции
Экономика
Еще одна страна захотела подключиться к «Турецкому потоку»
Еще одна страна захотела подключиться к «Турецкому потоку»
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.71
$
62.71
69.90
69.99
Прогноз
16.12 – 23.12
$
63.63
70.60
Индексы и котировки Brent
64.64
+0.03 Золото
1469.98
+0.04 РТС
1506.97
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
13.12
1.1173
+0.0164
28.11
1.1009
10.12
29.11
18.11

Россияне могут потерять трудовой стаж 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Данные о трудовом стаже из электронных трудовых книжек могут быть утеряны, но не навсегда. Об этом журналу «Главбух» сообщили в Пенсионного фонде России.
Не так давно, как сообщал «Рамблер», в России был принят закон об электронных трудовых книжках. Он вступает в силу 1 января 2020 года, а подразумевает, что работники смогут выбрать между электронной и бумажной трудовыми книжками. Сведения о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд будут передавать работодатели.
Россиян лишат ряда льгот
Появление электронных трудовых книжек вызвало у многих россиян опасение, что сведения об их трудовой деятельности могут быть утеряны навсегда, если будут храниться лишь в электронной форме.
Наталья Бакулина, главный специалист-эксперт отдела персонифицированного учета управления Пенсионного фонда России в Карасукском районе Новосибирской области, не исключила, что эта информация в результате сбоя может быть утеряна, но заверила, что восстановить ее можно будет всегда.
«База данных ПФР всегда обеспечивала многоуровневое ежедневное, еженедельное, ежемесячное и годовое копирование баз данных лицевых счетов. Данные копируют на специальные носители, которые хранятся с соблюдением максимальных мер защиты», — объяснила она.
Комментарии 29 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила ответ Зеленского Путину по газу
Захарова оценила ответ Зеленского Путину по газу
«А у нас газопровод»: Зеленский ответил на слова Путина
«А у нас газопровод»: Зеленский ответил на слова Путина
ЕС продлил антироссийские санкции
ЕС продлил антироссийские санкции 4
Еще одна страна захотела подключиться к «Турецкому потоку»
Еще одна страна захотела подключиться к «Турецкому потоку» 1
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
ЦБ отозвал лицензии у двух банков 17
Видео
Кудрин удивил Путина
00:29
Кудрин удивил Путина
Экономика
Россиян лишат ряда льгот
03:26
Россиян лишат ряда льгот
Личный счет
Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии
00:22
Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии
Личный счет Статьи
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
01:17
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
Экономика
«Украина готова к газовой войне с Россией»
«Украина готова к газовой войне с Россией»
Экономика Компании
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
00:50
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
Экономика Компании
Позитива не хватит: что ждет рубль
01:00
Позитива не хватит: что ждет рубль
Рынки Экономика
Словакия приготовилась жить без газа из России
02:06
Словакия приготовилась жить без газа из России
Рынки Компании
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
00:50
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
Экономика Компании
Маткапиталу нашли новое применение
00:34
Маткапиталу нашли новое применение
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение