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Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга 

РИА Новости 1 час назад
Совфед одобрил закон об отмене банковского роуминга
Фото: ТАСС
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.
Закон позволит избавить граждан от так называемого банковского роуминга, пояснял в октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, подчеркивал он.
Позже глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что банк на пути к отмене комиссий за переводы внутри банка, проводит эксперименты и в 2020 году запустит этот процесс.
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Теги:
Личный счет , Дмитрий Медведев , Герман Греф , Сбербанк России , Совет Федерации
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