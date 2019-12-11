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Инфляция в РФ за неделю ускорилась до 0,1% 

Прайм 21 минуту назад
Инфляция в России за неделю ускорилась
Фото: ТАСС
Инфляция в России на неделе с 3 по 9 декабря ускорилась до 0,1% с нулевого уровня неделей ранее, с начала года рост потребительских цен составил 2,8%, сообщает Росстат.
На предыдущей неделе инфляция в РФ была нулевой, а неделей ранее рост цен составил 0,1%.
"За период с 3 по 9 декабря 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. С начала декабря он составил 100,1%, с начала года — 102,8%", — говорится в сообщении.
За прошедшую неделю куриные яйца подорожали на 1,7%, гречневая крупа — на 1,6%, мясные консервы и черный байховый чай — на 0,4%, молоко, сливочное масло, жирный творог и сычужные сыры — на 0,3%, маргарин, макаронные изделия и шоколадные конфеты — на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,3%, пшено — на 1%, свинину и вареную колбасу — на 0,2%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на огурцы — 3,3%, помидоры — 2,3%. В то же время белокочанная капуста стала дешевле на 0,3%.
Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,3%.
В своем последнем отчете "Картина инфляции" за ноябрь Минэкономразвития отмечало, что инфляция в РФ в 2019 году составит 3-3,3%. Прогноз ЦБ составляет 3,2-3,7%.
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Теги:
Личный счет , Экономика , Росстат , Минэкономразвития , Центральный банк России
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