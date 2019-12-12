Место под солнцем

Практически каждый человек, независимо от образования, возраста и профессионального опыта, в произвольный момент времени сталкивается с необходимостью выбора нового места работы. О том, как это сделать, чтобы потом не пожалеть о своем решении, — в материале «Ленты.ру».

О том, что отсутствие денег является корнем всего зла, говорил еще Бернард Шоу . Поэтому большинство людей работают в первую очередь ради денег. Но как быть с цитатой из книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и Шэрон Лектер: «Я рекомендую молодым людям искать ту работу, на которой они чему-то научатся, а не ту, где они станут лишь получать зарплату»? Ведь уже не одно исследование доказало, что повышение зарплаты не является единственным мотивирующим фактором для улучшения работы. В большинстве случаев, как только человек удовлетворил свои финансовые потребности, ему сложно внутренне настроить себя на большее. Но если искать работу не только ради денег, но и для самореализации, у вас будет возможность пусть не сразу, но расширить свои границы, что позволит и иметь интересную работу, и больше зарабатывать.

Как выбрать

Пять дней в неделю год за годом ездить на неинтересную, скучную работу будет очень тяжело морально. Поэтому, прежде чем сделать выбор, честно ответьте себе на такие вопросы, как: чем хочу заниматься, чего жду от работы, какие у меня планы на жизнь и хочу ли я учиться. Только в том случае, если у вас будет четкое представление о том, чем вы хотите заниматься, вы сможете найти место на рынке труда в той области, которую выбрали. И помните, что рынок труда постоянно меняется, невозможно сделать правильный выбор, найти «правильную» работу до тех пор, пока вы четко не сформулируете свои главные ценности. А «правильная» работа — эта та, которая не вызывает отрицательных эмоций. Это и есть первое правило выбора.

Почему вы ушли с прошлого места работы? Проанализируйте и выделите несколько причин — чего вам не хватало? Это может быть график работы, чрезмерная загрузка, низкая зарплата или плохой коллектив. И прежде чем давать согласие на новом месте, убедитесь, что эти вещи обязательно будут отсутствовать в новой компании.

Еще одно правило при выборе работы — правило изменений. Есть множество профессий, где мало что меняется годами. И работа на таком месте неминуемо приводит к депрессии. Выбирайте новое место с возможностью дальнейшего роста или потенциальной смены сферы деятельности. Разнообразие — это путь к спасению и новым перспективам.

При общении с рекрутинговым агентствами или на собеседованиях не бойтесь говорить «нет», если вас что-то не устраивает и закрались какие-то подозрения относительно будущего места работы. При этом не бойтесь потратить на поиски работы много времени и ресурсов и не соглашайтесь на первую попавшуюся работу, даже если очень хочется. Нужная вам вакансия существует, и пусть через месяц-два, но вы ее обязательно найдете.

Как подготовить резюме

Создание резюме является первым шагом к получению работы, поэтому следует сесть и хорошо подумать, как лучше представить себя в зависимости от вакансии и трудового опыта. Сейчас мало кто просит бумажный вариант резюме — обычно рассматриваются электронные документы или анализируются данные поисковых систем. Поэтому важно вставлять в самопрезентацию ключевые слова. Имейте в виду, что для разных профессий составляют свое резюме, описывающее определенные компетенции. Так, например, журнал «Лайфхакер» рекомендует менеджерам по продажам показать именно навыки продавца, IT-специалистам — технические умения, маркетологам — реализованные проекты.

Существует четыре правила составления резюме. Во-первых, оно должно быть кратким — не более двух страниц. Во-вторых, конкретным — при составлении важно точно вспомнить все даты и наименования организаций, которые имеют значение. В-третьих, правдивым — не стоит приписывать себе несуществующие навыки, неоконченные курсы или нереализованные проекты. И, в-четвертых, оно должно быть избирательным — то есть направлено на получение конкретной вакансии, где не стоит указывать все свои параллельные достижения.

Структурно резюме должно содержать заголовок, фамилию и имя, место жительства, контактные данные, трудовой опыт в обратном хронологическом порядке, образование, ключевые навыки в профессиональной деятельности и дополнительные умения. Добавьте дополнительную информацию — например, ваши качества, помогающие в трудовой деятельности.

Фото для резюме должно быть сделано на однотонном фоне. Все резюме должно иметь один шрифт. Как правило, это Calibri или Arial, кегль 10 или 12, без таблиц, одинарный отступ между строк. Список обязанностей и другие списки оформляйте в виде буллетов, а для ссылок на портфолио воспользуйтесь сервисом создания коротких ссылок.

Специальные ресурсы

Резюме следует отправлять не только потенциальным работодателям напрямую, но и рекрутинговым агентствам. Кроме того, существует большое количество сайтов по трудоустройству и поиску персонала. Один из таких ресурсов — официальный портал Роструда «Работа в России» . Он обеспечивает доступ к общероссийской базе вакансий во всех регионах страны, которая формируется региональными центрами занятости населения, работодателями, а также другими источниками. На сегодняшний день там зарегистрировано почти 1,4 миллиона различных вакансий. При этом на портале функционирует Служба качества, которая проверяет размещенные вакансии. Таким образом, возможность столкнуться с недобросовестными компаниями и организациями минимальна.

Благодаря удобной поисковой системе граждане могут осуществлять поиск вакансий по большому количеству показателей: по региону, заработной плате, с предоставлением жилья, обучением и другим критериям. Портал содержит вакансии всех работодателей в стране, подходящие гражданам любого возраста, а также социально незащищенным категориям населения.

На портале «Работа в России» имеется возможность пройти профориентированное тестирование. Если вы авторизованы на портале, его результаты сохраняются в личном кабинете, и в дальнейшем их можно привязать к резюме. Можно здесь же проверить трудовой договор, предлагаемый работодателем. Этот сервис позволяет оценить соответствие договора требованиям российского законодательства. Уже заключенные договоры можно проверить на портале «Онлайнинспекция.рф». В случае выявления несоответствий работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда через другой сервис портала — «Сообщить о проблеме».

Портал «Работа в России» , являясь государственной информационной системой, предоставляет все свои сервисы как работодателю, так и соискателю бесплатно и является единственным ресурсом для поиска работы и подбора персонала с государственной поддержкой.

Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Собеседование

Ваше резюме имело успех, вас пригласили на встречу с рекрутером или на собеседование в компанию. К этому следует подготовиться с большой ответственностью. Внешний вид и манера общения — это первое, на что обратит внимание потенциальный работодатель. Особое внимание работодатели обращают на базовые знания, опыт работы и причины увольнения с прежних мест. Если были большие перерывы в трудовой деятельности, будьте готовы поговорить на эту тему.

Стеснение во время интервью не принесет вам очков, поэтому вам тоже необходимо все детально рассмотреть и задавать конкретные вопросы обо всем, что интересует. Если потенциальный работодатель будет давать расплывчатые ответы, окажется неуверенным в описании обязанностей, условий работы и оплаты труда, это повод насторожиться.

Существует большое количество книг и интернет-сайтов, посвященных языку жестов во время собеседования. И они адресованы не только к тому, кто собеседование проводит. Если вы внимательно рассмотрите потенциального работодателя, то сможете получить много информации о том, что вас ждет в данной компании. Понаблюдайте за позой вашего потенциального работодателя — напряжен он или расслаблен? Если он напряжен, то такой начальник, скорее всего, привык подчинять сотрудников своему мнению. Работа в команде с недовольными коллегами будет вгонять вас в депрессию. А если босс расслаблен, то можно быть уверенным, что попали куда надо.

После завершения интервью не уходите сразу из офиса, постарайтесь обменяться с сотрудниками несколькими фразами, посмотрите на поведение людей, оцените общую атмосферу в офисе. Подойдет ли она вам?