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Французы выразили недовольство приближающейся пенсионной реформой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Французы недовольны приближающейся пенсионной реформой
Фото: РИА Новости
Исследовательский институт Odoxa провел опрос во Франции, согласно которому 61% жителей страны не убедила речь премьера Эдуарда Филиппа о нужности пенсионной реформы, 68% считают забастовочное движение оправданным.
Согласно опросу французского исследовательского института Odoxa, 61% жителей Франции не нашли речь премьер-министра Эдуарда Филиппа о пенсионной реформе убедительной, а 68% считают забастовочное движение оправданным, передает BFM TV.
По данным исследования, две трети граждан Франции (67%) услышали речь премьер-министра или комментарии к ней, передает «Регнум» со ссылкой на BFM TV.
Но только 38% респондентов сочли ее убедительной. Если 54% опрошенных сочли ее «ясной», то только 39% назвали пенсионную реформу «справедливой».
Кроме того, 42% респондентов во Франции заявили, что Эдуард Филипп показал свою озабоченность ситуацией, но он «успокоил» только 29% из всех.
Опрос проводился онлайн 12 декабря после выступления Эдуарда Филиппа среди более тысячи жителей Франции в возрасте 18 лет и старше.
В городах Франции на улицы массово вышли недовольные реформой, их разгоняла полиция, передает РЕН-ТВ.
Реформа предполагает ввод балльной системы, которая учитывает каждый отработанный день. Это означает отмену привилегий для представителей ряда профессий — оперных артистов, юристов и моряков.
По сути власти Франции повышают пенсионный возраст из-за увеличения продолжительности жизни, которая составляет 82 года. Сейчас экономически активны только 56% населения страны. Власти собираются побороть рост дефицита в пенсионной системе.
В отличие от России, где изменения в пенсионном законодательстве вступили в силу с начала 2019 года, во Франции возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин уравняли. При этом часть из них лишилась льгот и не может претендовать на досрочный выход на пенсию.
Примечательно, что президент Франции Эммануэль Макрон от решения проблемы самоустранился и переложил его на премьер-министра Эдуарда Филиппа.
Закон о пенсионной реформе во Франции вступит в силу с 1 января 2022 года, заявил премьер, сообщает РИА «Новости».
Начиная с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
В среду Филипп представил положения пенсионной реформы, отмечая, что она основывается на трех принципах— универсальность, равенство и ответственность. Реформа коснется родившихся до 1975 года, отметил глава французского кабмина. Первое поколение, которого коснется реформа, — французы, выходящие на пенсию в 2037 году. При этом 70% их пенсий будет рассчитываться по старой системе, пояснил Филипп.
Поколение родившихся в 2004 году, тех, кому исполнится 18 лет в 2022 году, будет первым, полностью интегрированным в новую пенсионную систему, отметил он.
Вместе с тем французский премьер подтвердил, что официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен. В то же время он подчеркнул, что власти должны побуждать французов работать дольше.
Филипп отметил, что в 2025 году поколения французов, которые больше 17 лет на пенсии, вступят в новую систему, сохранив свои права. С 2037 года часть их пенсии будет начисляться по новой системе.
Филипп сообщил, что проект пенсионной реформы будет готов к концу года и представлен на заседании совета министров 22 января 2020 года и будет обсуждаться в парламенте в конце февраля следующего года.
Премьер отметил, что реформа направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
«Со всей искренностью я говорю французам, которые задаются вопросами о нашем проекте: возможно, у нас есть несогласия по некоторым вопросам, но стремление к универсальной системе (пенсий) со стороны правительства — это стремление к социальной справедливости. Нет скрытых решений. Мы не ищем маленькой экономики здесь или там», –Филипп.
Он подчеркнул, что намерение властей — еще в большей степени защитить покупательную способность работающих французов и пенсионеров. «Мы предлагаем реформу, уважающую интересы каждого», — отметил премьер-министр.
«Система будет равна для всех французов без исключения… Это будет по-прежнему система распределения с наибольшим уровнем покрытия в мире», — добавил он.
Он отметил, что соответствующий закон даст «беспрекословные гарантии по оценке баллов, чтобы гарантировать уровень пенсии».
«Доверие будет более сильным, если не будет исключений в универсальности режимов. Универсальный — это значит для всех. Для сантехника и для программиста, для агрария и работника таможни, для исследователя и писателя, для депутата и машиниста поезда. Для всех без исключения. Это будет также касаться политических деятелей», — заключил премьер.
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Теги:
Личный счет , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Business FM
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