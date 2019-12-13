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Заключенным подняли возраст выхода на пенсию 

Парламентская газета 3 часа назад
Ряд льгот для заключенных будет наступать не после 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), а по достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с пенсионным законодательством. Соответствующий закон вступил в силу 13 декабря. Поправки внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.
Документ касается положений УИК, согласно которым осужденные лица пенсионного возраста могут привлекаться к труду по их желанию, а их ежегодный оплачиваемый отпуск увеличивается до 18 рабочих дней. Пункт о том, что удержания из заработной платы, пенсий и иных доходов этих лиц не могут превышать 50%, теперь будет затрагивать только тех, кто выходит на пенсию по новым правилам.
Также уточнение о пенсионном возрасте вносится в статью, предусматривающую возможность пройти профессиональное обучение или получить среднее профобразование.
Сегодня пенсионерам, отбывающим наказание, отчисляют больше денег на лицевой счёт. Им остаётся 50 процентов от доходов, а не 25 процентов, как другим заключённым. Остальные заработанные средства удерживают на содержание сидельцев и выплаты пострадавшим.
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Теги:
Личный счет , Видео , Маленькая пенсия
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