Заключенным подняли возраст выхода на пенсию

Ряд льгот для заключенных будет наступать не после 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), а по достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с пенсионным законодательством. Соответствующий закон вступил в силу 13 декабря. Поправки внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Документ касается положений УИК, согласно которым осужденные лица пенсионного возраста могут привлекаться к труду по их желанию, а их ежегодный оплачиваемый отпуск увеличивается до 18 рабочих дней. Пункт о том, что удержания из заработной платы, пенсий и иных доходов этих лиц не могут превышать 50%, теперь будет затрагивать только тех, кто выходит на пенсию по новым правилам.

Также уточнение о пенсионном возрасте вносится в статью, предусматривающую возможность пройти профессиональное обучение или получить среднее профобразование.

Сегодня пенсионерам, отбывающим наказание, отчисляют больше денег на лицевой счёт. Им остаётся 50 процентов от доходов, а не 25 процентов, как другим заключённым. Остальные заработанные средства удерживают на содержание сидельцев и выплаты пострадавшим.