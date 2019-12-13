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iPhone 11 Pro Max рекордно подешевел в России 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Портал Hi-Tech Mail.ru зафиксировал самую низкую цену на самый дорогой iPhone в России. Смартфон подешевел на четверть: стоимость аппарата упала ниже отметки в 80 тысяч рублей, что является рекордно низким показателем с момента выхода устройства.
По данным ресурса, сейчас iPhone 11 Pro Max можно купить за 77 тысяч рублей. Речь идет о базовой модели устройства с 64 гигабайт памяти. При этом цена на iPhone 11 Pro с аналогичным накопителем стартует с 72 тысяч рублей. Портал отмечает, что изначальная цена в 100 тысяч рублей оказалась для российского рынка завышенной, эксперты прогнозировали снижение стоимости.
Рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max в России стартует с 99 990 рублей. Этой ценовой политики придерживаются многие ритейлеры, включая официальных партнеров Apple.
iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max были представлены 10 сентября. Топовая версия линейки получила тройную камеру и рекордную для смартфонов Apple автономность.
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Теги:
Личный счет , Видео , Недвижимость , Рынки , Apple , Mail.ru Group
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