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В России резко подешевел iPhone 11 

Рамблер + ещё 6 19 минут назад
Стоимость флагманской модели iPhone — 11 Pro Max за три месяца продаж с момента выхода опустилась до рекордных 77 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. В сентябре цена на смартфон варьировалась в районе 100 тысяч рублей.
По данным агентства, сегодня iPhone 11 Pro Max с памятью в 64 гигабайта можно приобрести за 76 990 рублей. Это при том, что рекомендованная цена вышеуказанной модели в России начинается с 99 990 рублей.
В середине сентября, как ранее сообщал «Рамблер», На ежегодной презентации в театре имени Стива Джобса компания Apple представила три новые модели iPhone 11-й серии. На суд публики были представлены iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11. Две первые модели оснащены OLED-экранами, о различаются размерами: Pro Max имеет диагональ 6,5 дюйма, Pro — 5,9 дюйма. Оба доступны в версиях с памятью от 128 до 512 ГБ в зелёном, сером, серебряном и золотом корпусах. Разработчики уточнили, что Pro Max и Pro на четыре часа дольше держат заряд батареи, чем предшественник — iPhone XS. Оба смартфона оборудованы тремя камерами, которые позволяют делать фото с разрешением 12 Мп. iPhone 11 по техническим характеристикам скромнее, чем вышеуказанные модели. Сегодня смартфон доступен с объёмом памяти от 64 до 256 ГБ. Телефон выполнен в корпусе чёрного, белого, серого, жёлтого, красного и салатового цветов. IPhone оснащён двумя улучшенными камерами и на час держит зарядку дольше, чем XR.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Личный счет , Видео , Недвижимость , Рынки , Apple , РИА Новости
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