В России резко подешевел iPhone 11

Стоимость флагманской модели iPhone — 11 Pro Max за три месяца продаж с момента выхода опустилась до рекордных 77 тысяч рублей, сообщает РИА Новости . В сентябре цена на смартфон варьировалась в районе 100 тысяч рублей.

По данным агентства, сегодня iPhone 11 Pro Max с памятью в 64 гигабайта можно приобрести за 76 990 рублей. Это при том, что рекомендованная цена вышеуказанной модели в России начинается с 99 990 рублей.