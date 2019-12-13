В России снизился уровень социального неравенства

Антироссийские санкции снизили уровень неравенства в доходах россиян. Об этом сообщается в статье экономиста Американского университета Армении Гаяне Барсегян для Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT).

«Санкции и контрсанкции сократили на 1 п. п. неравенство в России, измеряемое индексом Джини», — сообщает «РБК» со ссылкой на статью Барсегян «Санкции и контрсанкции: Что они сделали?».

Отмечается, что актуальный индекс для РФ после санкций составил 33%, а если бы их не было, то он бы составил порядка 34%. Чем выше неравенство в распределении доходов, тем больше коэффициент приближается к 1.

Свои выводы экономист объясняет тем, что санкции были направлены на «российскую элиту», а контрсанкции напротив поддержали местных сельхозрабочих.