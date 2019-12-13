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В России снизился уровень социального неравенства 

Ura.Ru 3 часа назад
В России снизился уровень социального неравенства
Фото: РИА Новости
Антироссийские санкции снизили уровень неравенства в доходах россиян. Об этом сообщается в статье экономиста Американского университета Армении Гаяне Барсегян для Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT).
«Санкции и контрсанкции сократили на 1 п. п. неравенство в России, измеряемое индексом Джини», — сообщает «РБК» со ссылкой на статью Барсегян «Санкции и контрсанкции: Что они сделали?».
Отмечается, что актуальный индекс для РФ после санкций составил 33%, а если бы их не было, то он бы составил порядка 34%. Чем выше неравенство в распределении доходов, тем больше коэффициент приближается к 1.
Свои выводы экономист объясняет тем, что санкции были направлены на «российскую элиту», а контрсанкции напротив поддержали местных сельхозрабочих.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил, что Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на следующие полгода, передает агентство Nation News.
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Комментарии 7 
Теги:
Личный счет , Шарль Мишель , ЕС , Европейский совет , РБК
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