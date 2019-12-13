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Россияне готовы поменять новогодний корпоратив на премию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Россияне готовы поменять корпоратив на премию
Фото: РИА Новости
Каждый шестой сотрудник в России готов поменять новогодний корпоратив на премию. Об этом говорится в исследовании компании Superjob.
По словам аналитиков, 74 процента опрошенных, при наличии выбора, предпочли бы деньги вместо новогоднего корпоратива. В среднем россияне считают 4700 рублей денежным эквивалентом корпоративной вечеринке.
Предпочтение деньгам чаще всего отдают сотрудники 25-34 лет (78 процентов). В эту группу также входят работники, чья заработная плата менее 30 тысяч рублей (79 процентов).
Специалисты подчеркнули, что за шесть лет аналогичного исследования сотрудники стали лояльнее. В 2013 году корпоративы предпочитали премии 12 процентов, а сегодня — 18 процентов, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что в российские компании отказываются от проведения новогодних корпоративов. Почти 40 процентов работодателей заявили, что не будут провожать старый год, потому что не видят в этом никакой необходимости.
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Теги:
Личный счет , газета "Известия"
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