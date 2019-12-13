С россиян потребуют историю уплаты налогов для кредита

С россиян потребуют историю уплаты налогов для получения кредита

Центробанк должен обязать кредитные организации запрашивать историю уплаты налогов потенциальных заёмщиков. Обращение с соответствующей инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) направил руководителю регулятора Эльвире Набиуллиной депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров

Он отметил, что в настоящее время страна переживает подъём в кредитной сфере. Возможность занять деньги у банка помогает гражданам делать крупные покупки.

При этом многие соотечественники берут кредиты легкомысленно, не задумываясь о стратегии возврата средств, как следствие, становясь при этом патологическими должниками, даже жертвами звонков коллекторов и «клиентами» судебных приставов, полагает депутат.

Как подчеркнул Петров, такой безответственный подход в итоге негативно отражается и на добросовестных плательщиках кредитов: банки вынуждены закладывать риски невозврата в повышенные проценты по займу.

​«В данной связи в целях борьбы со злостными неплательщиками кредитов, а также в целях профилактики и повышения финансовой дисциплины населения предлагаю изучить вопрос о введении дополнительного обязательного критерия при рассмотрении выдачи кредита банками. В частности, при одобрении кредита финучреждение обязано запросить информацию от своего потенциального заёмщика об истории его налоговых выплат за последний год. Если человек не в состоянии или не желает добросовестно относиться к налогам, то нет гарантий, что он будет более ответственно вести дела с банком», — говорится в обращении.

Такая мера позволит оздоровить банковскую сферу и отсечёт от возможности получения кредита неплатёжеспособных и безответственных людей, заключил Петров. Он также сообщил, что в случае одобрения инициативы готов разработать соответствующий законодательный акт.

По закону граждане обязаны платить транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество. Кроме того, такая норма действует и в отношении доходов, по которым работодатель не удержал НДФЛ. В этом году россияне должны были уплатить налоги не позднее 2 декабря.

Стоит отметить, что количество переданных коллекторам кредитов выросло за десять месяцев 2019 года на 83%. Общая сумма долгов увеличилась на 10%, до 453 млрд рублей. При этом средняя сумма одного проблемного займа снизилась до 58,5 тысячи рублей. Один из факторов, повлиявших на ситуацию, — активная выдача кредитных карт в этот период.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с NEWS.ru затруднился с оценкой инициативы депутата.

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков

Ответить, заслуживает ли инициатива внимания или нет, очень трудно. Пускай [депутат] присылает именно профессионалам, экспертам. Пускай делает предложение Ассоциации российских банков и банковскому сообществу, а не ЦБ. Центробанк что понимает в кредитных историях и кредитных рейтингах? Он понимает со своей, регуляторной системы координат. В Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) пускай обратится, они ему дадут компетентный ответ. И профессиональный, и экспертный.

Вместе с тем, по данным НБКИ, долговая нагрузка в первой половине 2019 года выросла во всех категориях заёмщиков. При этом среди физических лиц с ежемесячными доходами до 20 тысяч рублей показатель увеличился до 28,8%.

В Банке России для NEWS.ru комментарий по поводу предлагаемой инициативы оперативно не предоставили.

Между тем директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов не видит необходимости предоставления потенциальными заёмщиками документа, подтверждающего уплату налогов.

Николай Соколов, директор по работе с клиентами «БКС Премьер»

Это создаст дополнительные неудобства для заёмщика, при этом внесёт весьма несущественный вклад в снижение банковских рисков. На данный момент у банков достаточно инструментов для проверки потенциальных заёмщиков, в целом накоплен большой опыт, статистика, скорринговые системы учитывают многочисленные параметры, применяется искусственный интеллект, анализируется информация и из соцсетей.

Он пояснил, что одним из основных критериев при принятии решения является кредитная история, эту информацию аккумулируют как сами банки, так и бюро кредитных историй. Получив заявку на кредит, финучреждение обращается в БКИ и использует проверку по так называемым базам антифрода, дающим информацию о том, обращался ли заёмщик в течение последнего времени в другие финансовые организации и получал ли там отказ.

Согласно исследованию экспертов проекта ОНФ «За права заёмщиков», по итогам III квартала 2019 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам с начала года увеличилась на 13%, составив 17,02 трлн рублей. Отмечается, что в целом уровень закредитованности повысился на 5% по сравнению с 2018 годом. А общий размер просрочки составляет 756,5 млрд рублей.