«Заморозка платежа»: как банки будут бороться с мошенниками

В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока «заморозки» сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю. Но с эффективностью новых мер согласны не все. Только за 2018 год, по оценке ЦБ , у россиян с пластиковых карт украли более миллиарда рублей.

Банки придумали, как можно предотвращать мошенничества с переводами денег. О возможном механизме работы рассказал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков , сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Например, при подозрительных операциях банк может возвращать средства отправителю, даже если представитель кредитной организации не смог дозвониться до клиента и получить подтверждение.

Еще одно предложение — увеличить срок блокировки сомнительных денежных транзакций. В настоящее время он сост