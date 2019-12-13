Как банки будут бороться с мошенниками

В Ассоциации банков России предложили два способа борьбы с мошенническими переводами: продление срока «заморозки» сомнительного платежа, который сейчас составляет два рабочих дня, а также возвращение средств отправителю. Но с эффективностью новых мер согласны не все. Только за 2018 год, по оценке ЦБ, у россиян с пластиковых карт украли более миллиарда рублей.
Банки придумали, как можно предотвращать мошенничества с переводами денег. О возможном механизме работы рассказал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Например, при подозрительных операциях банк может возвращать средства отправителю, даже если представитель кредитной организации не смог дозвониться до клиента и получить подтверждение.
Еще одно предложение — увеличить срок блокировки сомнительных денежных транзакций. В настоящее время он сост