Россиян заставят платить долги по-новому

Минюст предложил передать под контроль судебных приставов сборы всех долгов с граждан

Минюст России предлагает передать под контроль судебных приставов деятельность всех организаций, собирающих долги с граждан. Об этом говорится в разработанном Минюстом новом законопроекте "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили ТАСС в Минюсте России, контроль Федеральной службы судебных приставов предлагается распространить "на все хозяйственные общества, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, вне зависимости от того, заявлен ли в их учредительных документах такой вид деятельности как основной или нет". Тем самым, под контроль ФССП попадут не только профессиональные коллекторские агентства, но и банки, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании ЖКХ, операторы связи и другие юрлица, занимающиеся сбором просроченных долгов с граждан.

Для сбора просроченных долгов с граждан — с помощью личных встреч, телефонных переговоров, автоматизированных систем ("робота-коллектора"), а также с использованием текстовых, голосовых и иных сообщений — они должны быть включены в реестр, который ведут приставы. Не включенные в реестр юрлица будут вправе взаимодействовать с должниками через почтовую корреспонденцию.