Пожилым россиянам пообещали двойные пенсии

В России пенсионеры, которые получают выплаты по старости с 1 по 8 число, в этом месяце получат сразу две пенсии: за декабрь и потом уже за январь. Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова

Отмечается, что Голикова выступила на заседании Пенсионного фонда и заявила, что пенсионеры должны получить выплаты за январь перед наступлением праздников, чтобы они не остались в праздники без денег.

Глава ПФР Антон Дроздов пообещал, что авансирование пенсий будет осуществлено уже в 20 числах декабря. А те пенсионеры, которые не успеют получить пенсию за январь в декабре, смогут сделать это в почтовых отделениях с 3 по 6 января или же 8 января. Уточняется, что 7 января почта работать не будет, передает «Народный канал для пенсионеров».

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в ПФР объяснили, в каком случае могут заморозить выплату пенсии. Это касается тех россиян, которые получают выплаты на руки.