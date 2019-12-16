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Пожилым россиянам пообещали двойные пенсии 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 2 часа назад
В России пенсионеры, которые получают выплаты по старости с 1 по 8 число, в этом месяце получат сразу две пенсии: за декабрь и потом уже за январь. Соответствующее поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова.
Отмечается, что Голикова выступила на заседании Пенсионного фонда и заявила, что пенсионеры должны получить выплаты за январь перед наступлением праздников, чтобы они не остались в праздники без денег.
Глава ПФР Антон Дроздов пообещал, что авансирование пенсий будет осуществлено уже в 20 числах декабря. А те пенсионеры, которые не успеют получить пенсию за январь в декабре, смогут сделать это в почтовых отделениях с 3 по 6 января или же 8 января. Уточняется, что 7 января почта работать не будет, передает «Народный канал для пенсионеров».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в ПФР объяснили, в каком случае могут заморозить выплату пенсии. Это касается тех россиян, которые получают выплаты на руки.
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Теги:
Личный счет , Видео , Маленькая пенсия , Антон Дроздов , Татьяна Голикова , Почта России , Пенсионный фонд РФ , ФедералПресс
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