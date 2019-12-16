Россиянам вернут до 120 тысяч с пенсионных взносов

Участники новой системы накопительных пенсий смогут оформить налоговый вычет до 120 тысяч рублей заявил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев . По его словам, инициативу разработчиков проекта была поддержана на самом высоком уровне.

Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин Центробанк представили законопроект о системе ГПП, которая заменит не дошедший до публичного обсуждения индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию.

«Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение о том, чтобы социальный налоговый вычет в размере 120 тыс. руб. был учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, превышающих 6% зарплаты», — цитирует издание слова своего собеседника.

По данным издания, таким образом для участников новой системы пенсионных накоплений будет предусмотрено три льготы: вышеуказанная, налоговый вычет по НДФЛ в пределах 6% зарплаты, а также повышающий коэффициент (для работодателя) к льготе по налогу на прибыль.