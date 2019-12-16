Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Рост зарплат: кому повезет в 2020 году
Рост зарплат: кому повезет в 2020 году
Личный счет
Выгнать на ипотеку: как расселят аварийные дома
Выгнать на ипотеку: как расселят аварийные дома
Недвижимость
Придуман способ увеличить пенсии россиян
Придуман способ увеличить пенсии россиян
Личный счет
Билеты и ЖКХ: что подорожает в России с 2020 года
Билеты и ЖКХ: что подорожает в России с 2020 года
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.77
$
62.89
69.92
70.04
Прогноз
23.12 – 30.12
$
62.47
70.30
Индексы и котировки Brent
65.02
+0.02 Золото
1477.82
+0.06 РТС
1506.57
+0.34
Динамика валют
EUR / USD
16.12
1.1143
+0.0058
02.12
1.1085
12.12
02.12
20.11

Россиянам вернут до 120 тысяч с пенсионных взносов 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Участники новой системы накопительных пенсий смогут оформить налоговый вычет до 120 тысяч рублей заявил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, инициативу разработчиков проекта была поддержана на самом высоком уровне.
Стало известно, кто получит прибавку к зарплате в 2020 году
Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о системе ГПП, которая заменит не дошедший до публичного обсуждения индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию.
«Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение о том, чтобы социальный налоговый вычет в размере 120 тыс. руб. был учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, превышающих 6% зарплаты», — цитирует издание слова своего собеседника.
По данным издания, таким образом для участников новой системы пенсионных накоплений будет предусмотрено три льготы: вышеуказанная, налоговый вычет по НДФЛ в пределах 6% зарплаты, а также повышающий коэффициент (для работодателя) к льготе по налогу на прибыль.
Комментарии 101 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Личный счет , Видео , Антон Силуанов , Григорий Березкин , Алексей Моисеев , Минфин , Центральный банк России , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рост зарплат: кому повезет в 2020 году
Рост зарплат: кому повезет в 2020 году
Выгнать на ипотеку: как расселят аварийные дома
Выгнать на ипотеку: как расселят аварийные дома 5
Придуман способ увеличить пенсии россиян
Придуман способ увеличить пенсии россиян
Билеты и ЖКХ: что подорожает в России с 2020 года
Билеты и ЖКХ: что подорожает в России с 2020 года 22
Россиянам дали совет по валюте для сбережений
Россиянам дали совет по валюте для сбережений 2
Видео
Билеты и ЖКХ: что подорожает в России с 2020 года
00:23
Билеты и ЖКХ: что подорожает в России с 2020 года
Личный счет
ЕС продлил антироссийские санкции
01:10
ЕС продлил антироссийские санкции
Экономика
Кудрин удивил Путина
00:29
Кудрин удивил Путина
Экономика
Путин расширил эксперимент с самозанятыми
03:08
Путин расширил эксперимент с самозанятыми
Экономика
Суд не указ: почему россиянам не индексируют зарплату
00:26
Суд не указ: почему россиянам не индексируют зарплату
Личный счет
Россиян лишат ряда льгот
03:26
Россиян лишат ряда льгот
Личный счет
Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии
00:22
Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии
Личный счет Статьи
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
01:17
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
Экономика
«Украина готова к газовой войне с Россией»
«Украина готова к газовой войне с Россией»
Экономика Компании
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
00:50
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение