Участники новой системы накопительных пенсий смогут оформить налоговый вычет до 120 тысяч рублей заявил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, инициативу разработчиков проекта была поддержана на самом высоком уровне.
Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о системе ГПП, которая заменит не дошедший до публичного обсуждения индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию.
«Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение о том, чтобы социальный налоговый вычет в размере 120 тыс. руб. был учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, превышающих 6% зарплаты», — цитирует издание слова своего собеседника.
По данным издания, таким образом для участников новой системы пенсионных накоплений будет предусмотрено три льготы: вышеуказанная, налоговый вычет по НДФЛ в пределах 6% зарплаты, а также повышающий коэффициент (для работодателя) к льготе по налогу на прибыль.