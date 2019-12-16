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Исследование показало, сколько россияне тратят на еду 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Раскрыты траты россиян на еду
Фото: ТАСС
Россияне направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, однако в ряде стран этот показатель еще выше: например, в Румынии треть расходов граждан приходится на еду, а на Украине — половина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости подготовили рейтинг 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Расчеты проводились по данным национальных статистических служб. При составлении рейтинга анализировались бюджеты домохозяйств. Расходы на питание, включая безалкогольные напитки, приведены для среднестатистической семьи по итогам 2018 года.
"Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая — у жителей Украины. Россия занимает 31-е место в рейтинге", — говорится в релизе по итогам исследования.
Российский показатель снизился на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом. У люксембуржцев на еду приходится всего 8,4% расходов. Доля трат на продукты в расходах жителей Нидерландов и Великобритании составляет по 10,6%, Ирландии — 11,5%, Финляндии — 11,7%.
Доля расходов на продукты питания на Украине составляет 50%. В конце рейтинга также располагаются Казахстан (47,6%), Молдавия (43,8%), Северная Македония (37,8%), Болгария (36,5%), Белоруссия (36,3%), Сербия (34,3%), Румыния (33,3%) и Литва (31,5%). Чуть меньше, чем в России, на еду тратят в Черногории (29,7%) и Хорватии (28,2%).
Кроме того, эксперты РИА Рейтинг изучили, какую часть своего бюджета жители стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия.
"Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Португалия, Кипр и Молдавия. В перечисленных странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,6% от своих потребительских расходов. Наиболее высокая доля расходов на "вредные привычки" в Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%)", — говорится в сообщении.
Россия по этому показателю занимает 25-е место — доля расходов граждан страны на спиртное и табак составила 3%. Такой же показатель — в Белоруссии, примерно столько же на вредные привычки тратят в Хорватии, Чехии и Нидерландах (2,9%), Словакии (3,1%).
Оценивались также расходы домохозяйств европейских стран на кафе, рестораны и отели. Самые высокие траты на общепит и гостиницы в структуре расходов — в Швейцарии (11%), за ней следуют Греция (10,8%) и Испания (9,9%). Самые низкие траты — у жителей Румынии и Молдавии (по 1,9%). Низкие показатели также наблюдаются в Белоруссии (2,8%), на Украине и в Хорватии (по 2,9%). Российские семьи тратят на услуги общественного питания и отели 3,5% своего бюджета.
Наконец, эксперты РИА Рейтинг изучили расходы разных стран Европы на досуг и культуру. "Лидерами здесь являются экономически благополучные западноевропейские страны — Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Причем у первых двух государств доля расходов на досуг и культуру даже превышает долю расходов на еду", — сказано в исследовании. Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого вида тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и в Казахстане (1,8%).
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Теги:
Личный счет , РИА Новости
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