Россияне смогут заработать на кредитах малому бизнесу

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования "Сберкредо", сообщают "Ведомости", ссылаясь на пресс-службу банка. С помощью, с помощью этой платформы физические лица — клиенты банка смогут предоставить заем микро— и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке.

Но до конца года оформить заем через "Сберкредо" смогут лишь компании Московского региона, являющиеся клиентами Сбербанка, рассказал "Ведомостям" зампред правления банка Анатолий Попов . По его словам, на платформе будет представлен действующий бизнес, прошедший проверку и скоринг Сбербанка.

"Инвесторы получат информацию о компаниях, прошедших проверку, собранную из открытых источников, минимизируя тем самым время на самостоятельный поиск информации и оценку рисков", — поясняет пресс-служба госбанка.

Платформа будет брать с заемщиков комиссию — 5% от привлеченной суммы. Диапазон ставок займов для заемщиков Сбербанк не называет — они будут зависеть от уровня риска.

Разместить деньги через "Сберкредо" может любой клиент Сбербанка старше 25 лет. Комиссия с него браться не будет. Срок кредита составит 1–6 месяцев. Минимальный порог инвестиций — 5000 руб., максимальный пока ограничен 20 000 руб., в 2020 г. его повысят до 1 млн руб. Инвестировать можно в неограниченное число компаний. Причем соинвестором каждого займа будет "дочка" Сбербанка — микрокредитная компания "Выдающиеся кредиты": ее минимальная доля участия в займе — 10%.

Как пишут "Ведомости", после регистрации на платформе физлица должны перевести на номинальный счет платформы ту сумму, которую планируют давать в долг. Выбрав заемщика, инвестор переводит ему деньги. Сделка заключается онлайн. Заемщики будут выплачивать кредиты равными платежами на номинальный счет платформы, а та будет распределять средства инвесторам за вычетом 13% налога с полученного дохода.