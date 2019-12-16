Билеты и ЖКХ: что подорожает в России с 2020 года

Что подорожает с января 2020 года

В 2020 году в России подорожают связь, билеты, вина, сигареты, автомобили и услуги ЖКХ. Об этом сообщает издание «Дейта».

Услуги связи в будущем году могут стать дороже на 10-25% по причине реализации пакета Яровой и закона об устойчивом интернете. Билеты на поезда уже с 1 января подорожают на 3,5%. Авиабилеты, согласно одним прогнозам, могут стать дороже в среднем на 10-18%, согласно другим, в среднем полеты внутри страны могут подорожать на 6,5%, а за границу — на 5%.

С 1 января вырастут акцизы на игристые (с 36 до 40 рублей) и обычные (с 18 до 31 рубля) вина и на табак и обычные сигареты (на 10%). Подорожание автомобилей в 2020 году в России ожидается в размере 5%, а услуг ЖКХ — на 2,4-6% в зависимости от региона.

Неделю назад, как сообщал «Рамблер», аналитическое агентство Content Review спрогнозировало, что мобильная связь в 2020-м подорожает для населения в среднем на 17-18% среди прочего по той причине, что ее операторам предстоят расходы на реализацию пакета Яровой и закона об устойчивом рунете.