Билеты и ЖКХ: что подорожает в России с 2020 года

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Что подорожает с января 2020 года 

Рамблер + ещё 1 49 минут назад
В 2020 году в России подорожают связь, билеты, вина, сигареты, автомобили и услуги ЖКХ. Об этом сообщает издание «Дейта».
Услуги связи в будущем году могут стать дороже на 10-25% по причине реализации пакета Яровой и закона об устойчивом интернете. Билеты на поезда уже с 1 января подорожают на 3,5%. Авиабилеты, согласно одним прогнозам, могут стать дороже в среднем на 10-18%, согласно другим, в среднем полеты внутри страны могут подорожать на 6,5%, а за границу — на 5%.
С 1 января вырастут акцизы на игристые (с 36 до 40 рублей) и обычные (с 18 до 31 рубля) вина и на табак и обычные сигареты (на 10%). Подорожание автомобилей в 2020 году в России ожидается в размере 5%, а услуг ЖКХ — на 2,4-6% в зависимости от региона.
Неделю назад, как сообщал «Рамблер», аналитическое агентство Content Review спрогнозировало, что мобильная связь в 2020-м подорожает для населения в среднем на 17-18% среди прочего по той причине, что ее операторам предстоят расходы на реализацию пакета Яровой и закона об устойчивом рунете.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Личный счет , Видео
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