Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россиянам дали совет по валюте для сбережений
Россиянам дали совет по валюте для сбережений
Личный счет
«Двести грамм еды»: как Гайдар возрождал экономику
«Двести грамм еды»: как Гайдар возрождал экономику
Экономика
Россияне получат двойные пенсии
Россияне получат двойные пенсии
Личный счет
Россиянам вернут 120 тысяч с пенсионных взносов
Россиянам вернут 120 тысяч с пенсионных взносов
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.87
$
63.04
70.02
70.15
Прогноз
16.12 – 23.12
$
63.95
71.91
Индексы и котировки Brent
65.02
+0.02 Золото
1474.97
–0.00 РТС
1501.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.12
1.1138
+0.0053
02.12
1.1085
12.12
02.12
20.11

Стало известно, что подорожает в России с 2020 года 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Стало известно, что подорожает в России с 2020 года
Фото: РИА Новости
В 2020 году ожидается повышение цен на ряд продуктов и услуг. Стало известно, что именно подорожает с начала года.
Отмечается, что из-за закона Ирины Яровой об устойчивом Рунете ожидается повышение цен на услуги связи от 10 до 25 процентов. Также подорожают билеты на пассажирский транспорт. В первую очередь речь идет об авиаперевозках. Цены на полеты по России вырастут на 6,5%, а за границу — на 5%. При этом некоторые эксперты прогнозируют рост цен 10-18%. Также подорожают и билеты на поезд. С 1 января 2020 года подорожание составит 3,5%.
Что касается напитков, то с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вина: на игристые — с 36 до 40 рублей, а на обычные — с 18 до 31 рубля. Подорожают и сигареты, на них акцизы вырастут на 10%, то же самое касается и табака.
С начала 2020 года ожидается подорожание автомобилей. Вырастет и стоимость услуг ЖКХ. В каждом регионе ожидается свое повышение цен от 2,4 до 6%, пишет издание Deita.ru.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, эксперты назвали города с самой дорогой коммуналкой. Список возглавили Набережные Челны.
Видео дня. Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза покупок до 20 евро
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Пожилым россиянам пообещали двойные пенсии Пожилым россиянам пообещали двойные пенсии Россиянам рассказали, в какой валюте сейчас выгоднее хранить сбережения Россиянам рассказали, в какой валюте сейчас выгоднее хранить сбережения В ПФР прокомментировали информацию о рисках россиян потерять весь трудовой стаж В ПФР прокомментировали информацию о рисках россиян потерять весь трудовой стаж
Комментарии 1 
Теги:
Личный счет , Ирина Яровая , РИА "Дейта" , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дали совет по валюте для сбережений
Россиянам дали совет по валюте для сбережений
«Двести грамм еды»: как Гайдар возрождал экономику
«Двести грамм еды»: как Гайдар возрождал экономику
Россияне получат двойные пенсии
Россияне получат двойные пенсии 49
Россиянам вернут 120 тысяч с пенсионных взносов
Россиянам вернут 120 тысяч с пенсионных взносов 68
Власти задумались о продаже «Почты России»
Власти задумались о продаже «Почты России»
Видео
ЕС продлил антироссийские санкции
01:10
ЕС продлил антироссийские санкции
Экономика
Кудрин удивил Путина
00:29
Кудрин удивил Путина
Экономика
Путин расширил эксперимент с самозанятыми
03:08
Путин расширил эксперимент с самозанятыми
Экономика
Суд не указ: почему россиянам не индексируют зарплату
00:26
Суд не указ: почему россиянам не индексируют зарплату
Личный счет
Россиян лишат ряда льгот
03:26
Россиян лишат ряда льгот
Личный счет
Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии
00:22
Явку нельзя провалить: за что могут лишить пенсии
Личный счет Статьи
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
01:17
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
Экономика
«Украина готова к газовой войне с Россией»
«Украина готова к газовой войне с Россией»
Экономика Компании
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
00:50
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
Экономика Компании
Позитива не хватит: что ждет рубль
01:00
Позитива не хватит: что ждет рубль
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение