Стало известно, что подорожает в России с 2020 года

В 2020 году ожидается повышение цен на ряд продуктов и услуг. Стало известно, что именно подорожает с начала года.

Отмечается, что из-за закона Ирины Яровой об устойчивом Рунете ожидается повышение цен на услуги связи от 10 до 25 процентов. Также подорожают билеты на пассажирский транспорт. В первую очередь речь идет об авиаперевозках. Цены на полеты по России вырастут на 6,5%, а за границу — на 5%. При этом некоторые эксперты прогнозируют рост цен 10-18%. Также подорожают и билеты на поезд. С 1 января 2020 года подорожание составит 3,5%.

Что касается напитков, то с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вина: на игристые — с 36 до 40 рублей, а на обычные — с 18 до 31 рубля. Подорожают и сигареты, на них акцизы вырастут на 10%, то же самое касается и табака.

С начала 2020 года ожидается подорожание автомобилей. Вырастет и стоимость услуг ЖКХ. В каждом регионе ожидается свое повышение цен от 2,4 до 6%, пишет издание Deita.ru.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, эксперты назвали города с самой дорогой коммуналкой. Список возглавили Набережные Челны.