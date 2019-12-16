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Россиянам будут по-новому начислять оплату за горячую воду 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Россиянам будут по-новому начислять оплату за горячую воду
Фото: РИА Новости
В России установлены новые правила расчета платы за горячее водоснабжение, говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По принятому ведомством постановлению, порядок расчёта будет устанавливаться индивидуально для каждого региона его главой.
«Документ наделяет губернатора региона или уполномоченного им органа правом решать, в каком виде (однокомпонентном или двухкомпонентном) в субъекте РФ будут устанавливаться тарифы на горячую воду в закрытой системе», — говорится в сообщении.
При этом поясняется, что однокомпонентный тариф включает в себя стоимость 1 кубического метра горячей воды, а двухкомпонентный учитывает потребление 1 кубического метра холодной воды и затраченную на ее подогрев энергию.
«Нововведения позволят устранить правовую неопределенность и вариативность толкования норм законодательства Российской Федерации, становясь очередным шагом по совершенствованию и систематизации установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги», — приводит сайт слова заместителя руководителя ФАС России Виталия Королева.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава пермского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Александр Плаксин предложил запретить теплоэнергетикам перепродавать тепло, что в результате выливается в повышение тарифов для обывателей. Поводом для такого заявления стал случай в Перми, когда сумма в платежках некоторых жителей города однажды выросла на 56%.
Видео дня. Жителям аварийных домов брать ипотеку
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Личный счет , Виталий Королев , Александр Плаксин , ФАС
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