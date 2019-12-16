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Рост зарплат: кому повезет в 2020 году 

Газета.Ru 16 минут назад
Рост зарплат: кому повезет в 2020 году
Фото: РИА Новости
В будущем году самыми востребованными на рынке труда будут водители, официанты, повара, мастера и курьеры — это прогнозирует портал для поиска работы. Хорошо будут чувствовать себя и специалисты IT-индустрии: они не только окажутся нужны работодателю — будут расти и их зарплаты. Уровень оплаты труда поднимется и для представителей других профессий. О том, что сильнее всего влияет на рынок труда, читайте в материале «Газеты.Ru».
Наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году станут такие профессии, как водитель, официант, повар, мастер и курьер. Об этом сообщается в исследовании сервиса для поиска персонала «Работа.Ru».
Кроме того, котироваться среди работодателей будут разные специалисты в сфере строительства и продаж, прогнозирует портал.
Из узкоспециализированных профессий самой большой спрос будет на онлайн-маркетологов, программистов, разработчиков приложений, аналитиков Big Data, тестировщиков, а также product— и project-менеджеров. Не менее востребованными станут высококвалифицированные инженерно-технические сотрудники и специалисты по развитию HR-бренда. При этом в исследовании отмечается, что спрос на узкоспециализированных сотрудников со стороны работодателей будет стремительно расти.
«Работа.Ru» предлагает россиянам обратить внимание на изменения в рынке труда в связи с автоматизацией и роботизацией. Так, по мнению экспертов, значительнее всего поднимется зарплата в IT-сфере — в среднем на 10–12%.
«В 2020 году сохранится тенденция текущего года: зарплаты продолжат рост на уровне 7–9%», — говорилось в отечете об остальных профессиях.
Несмотря на позитивные прогнозы, согласно исследованию «Работы.Ru», представители многих профессий страдают от низкого уровня зарплаты и ощущают нехватку средств.
«В связи с этим с большой вероятностью компании из сфер ритейла, производства и строительства в 2020 году будут повышать зарплаты персоналу из массового сегмента», — заключили специалисты сервиса.
О влиянии роботизации на рынок труда ранее заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. 22 октября во время форума «Открытые инновации — 2019», проходившем в центре «Сколково», он сообщил о том, что эта тенденция приведет к тому, что всем гражданам РФ придется пройти переквалификацию.
При этом несмотря на стремительное развитие технологий, бояться их не стоит, отметил премьер, заявив, что за четыре столетия с момента промышленной революции «машины так и не смогли вытеснить людей».
«Все новое всегда вызывает беспокойство. Я напомню, что страх перед конкуренцией с машинами еще в XVII—XVIII веке приводил к чему? Эти машины просто рабочие старались уничтожать, чтобы не создавать себе конкурентов. <…> Сегодня ученые утверждают, что в ближайшие два года взамен исчезнувших 75 млн традиционных рабочих мест на планете появится 133 млн новых», — пояснил Медведев.
Однако россиянам необходимо учиться работать с технологиями, а некоторым и вовсе сменить профессию, потому что низкоквалифицированный труд в скором времени будут выполнять только роботы, подчеркнул премьер.
«Люди должны обладать так называемыми мягкими навыками, то есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы. Это требует, в свою очередь, изменений в системе образования», — пояснил Медведев.
В свою очередь в Госдуме отметили, что необходимость в переквалификации наступит не скоро — россиянам надо готовиться к взаимодействию с технологиями, но не беспокоиться о спросе на рынке труда.
«Очевидно, что будущее за инженерами, программистами, IT-специалистами, за техническими специалистами. Самое главное готовить специалистов в ногу со временем», — заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов порталу Ura.Ru.
Схожие прогнозы дает РАНХиГС. По данным исследования академии, к 2030 году 45,5% сотрудников, занимающихся рутинной деятельностью и ежедневно выполняющих однотипные задачи, покинут рынок труда, сообщали «Известия». Единственный для них выход — это, опять же, переобучение.
Например, согласно отчету специалистов, роботы смогут занять 73% рабочих мест в гостиничном и ресторанном бизнесе. Также будут вынуждены сменить работу или переквалифицироваться в связи с развитием технологий 60% сотрудников обрабатывающих производств. В сельском лесном хозяйстве под угрозой увольнения находятся 58% работников, в розничной торговле — 53%, а добыче полезных ископаемых — 51%.
«Но то, что ты подвержен автоматизации, то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий, ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра. Процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции», — заявил автор работы, врио главы лабораторией РАНХиГС Степан Земцов «Известиям».
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Теги:
Личный счет , Статьи , Дмитрий Медведев , Ярослав Нилов , Госдума , РАНХиГС , Газета.Ru , газета "Известия" , РИА Ura.ru
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