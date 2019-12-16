Расходы на еду: сколько уходит на питание у россиян

Больше всего тратят на продукты из своего дохода граждане Украины. На питание там уходит почти половина бюджета. На втором месте находятся жители Казахстана и Молдавии. Они расходуют на питание более 40% бюджета. Россияне тратят на еду около трети доходов.

Больше всего на продукты питания среди европейских стран тратит Украина, подсчитали эксперты для РИА «Новости». Ее жители расходуют на еду почти 50% от всех доходов, говорится в результатах исследования. На втором месте расположился Казахстан, на третьем — Молдавия. На пропитание в этих странах уходит 47,6% и 43,8% семейного бюджета соответственно.

Эксперты рассчитывали усредненный сравнительный показатель расходов на еду по итогам 2018 года. Всего в рейтинге 40 стран Европы. За основу брались данные национальных статистических организаций.

Россия в списке на 31 месте. Жители нашей страны тратят на еду 30,2% своего дохода. Этот показатель на один процентный пункт ниже предыдущего года, указывают авторы исследования.

Рядом с Россией разместились Черногория, где на потребление расходуют 29,7% бюджета, а также Хорватия — 28,2%.

Наименьшая доля расходов на еду уходит у проживающих в Люксембурге — всего 8,4%. Низкие показатели и у Великобритании (10,6%), Ирландии (11,5%), Финляндии (11,7%).

Эксперты также выяснили, сколько в тех же странах тратится на алкоголь и табак. Больше всего за «вредные» покупки платят жители Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%).

«Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Португалия, Кипр и Молдавия. В перечисленных странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,6% от своих потребительских расходов», — говорится в результатах исследования.

Лишь три процента расходов уходит у россиян на алкоголь и табак. Наша страна на 25-м месте по этому показателю. На том же уровне расходы и в Белоруссии, указывается в материале.

Подсчитали авторы исследования для РИА «Новости» и то, сколько в европейских странах расходуется на культурные мероприятия и досуг. Тройка лидеров представлена Швецией (18,7%), Великобританией (13%) и Австрией (11,5%). Во всех трех государствах доля трат на культуру превышает долю затрат на пропитание. У россиян на те же цели уходит 7,7%.