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Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Фото: Pixabay
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него. Такие предложения содержатся в законопроекте, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке указывается, что в настоящее время территориальный орган ПФР может принимать решение по заявлению об использовании маткапитала на обучение ребёнка, приобретение товаров и услуг детей-инвалидов и улучшение жилищных условий в течение месяца с даты приёма заявления.
При этом перечисление средств материнского капитала осуществляется ПФР в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления.
«Предлагаемые изменения позволят сократить сроки вынесения решений об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, сроки перечисления средств материнского (семейного) капитала», — говорится в сообщении.
Проект предлагает сократить сроки до 12 дней и трёх рабочих дней соответственно.
«Слово «месячный» заменить словом «двенадцатидневный», слова «10 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дней», — говорится в документе.
Ранее в ПФР заявили, что российские граждане стали чаще тратить маткапитал на обучение детей.
При этом, указывалось, доля семей, которые намерены с помощью маткапитала улучшить жилищные условия, постепенно снижается.
23 ноября правительство одобрило законопроект, который позволяет многодетным семьям строить и реконструировать жилое помещение на садовом земельном участке на средства материнского капитала.
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Теги:
Личный счет , Минтруд , Пенсионный фонд РФ
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