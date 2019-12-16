Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала

Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него. Такие предложения содержатся в законопроекте, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время территориальный орган ПФР может принимать решение по заявлению об использовании маткапитала на обучение ребёнка, приобретение товаров и услуг детей-инвалидов и улучшение жилищных условий в течение месяца с даты приёма заявления.

При этом перечисление средств материнского капитала осуществляется ПФР в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления.

«Предлагаемые изменения позволят сократить сроки вынесения решений об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, сроки перечисления средств материнского (семейного) капитала», — говорится в сообщении.

Проект предлагает сократить сроки до 12 дней и трёх рабочих дней соответственно.

«Слово «месячный» заменить словом «двенадцатидневный», слова «10 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дней», — говорится в документе.

Ранее в ПФР заявили, что российские граждане стали чаще тратить маткапитал на обучение детей.

При этом, указывалось, доля семей, которые намерены с помощью маткапитала улучшить жилищные условия, постепенно снижается.

23 ноября правительство одобрило законопроект, который позволяет многодетным семьям строить и реконструировать жилое помещение на садовом земельном участке на средства материнского капитала.