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Россиян предупредили о подорожании сотовой связи 

Ura.Ru + ещё 3 1 час назад
Россиян предупредили о подорожании сотовой связи
Фото: ТАСС
Из-за изменений в тарифах операторов в России подорожает мобильная связь. Рост цен будет заметен после Нового года.
Об изменениях в тарифах к концу года сообщили несколько операторов. Так, «Мегафон» в ноябре предупредил, что ряд корпоративных архивных тарифов будет изменен. «Tele2 13 декабря предупредила об изменении стоимости услуг в международном роуминге в ряде стран с 25 декабря», — пишет «Коммерсант». Также об изменениях сообщили в МТС. В компании отметили, что будет закрыт ряд услуг на безлимитном тарифе. «URA.RU» направило запросы в пресс-службы указанных операторов мобильной связи.
Как писало «URA.RU», о подорожании связи в 2020 году уже заявили в «Билайне». Одним из решающих факторов при принятии решения стали затраты на реализацию закона о «суверенном интернете» и ряда антитеррористических законов из «пакета Яровой».
Ранее стало известно, что в новом году тарифы на мобильную связь в России подорожают в среднем на 18%. При этом рост цен будет проходить не равномерно, а в зависимости от разных ценовых группах тарифов.
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Комментарии 11 
Теги:
Личный счет , Недвижимость , Мегафон , Tele2 , Вымпелком , МТС
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