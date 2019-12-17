Россиян предупредили о подорожании сотовой связи

Из-за изменений в тарифах операторов в России подорожает мобильная связь. Рост цен будет заметен после Нового года.

Об изменениях в тарифах к концу года сообщили несколько операторов. Так, «Мегафон» в ноябре предупредил, что ряд корпоративных архивных тарифов будет изменен. « Tele2 13 декабря предупредила об изменении стоимости услуг в международном роуминге в ряде стран с 25 декабря», — пишет «Коммерсант». Также об изменениях сообщили в МТС . В компании отметили, что будет закрыт ряд услуг на безлимитном тарифе. «URA.RU» направило запросы в пресс-службы указанных операторов мобильной связи.

Как писало «URA.RU», о подорожании связи в 2020 году уже заявили в «Билайне» . Одним из решающих факторов при принятии решения стали затраты на реализацию закона о «суверенном интернете» и ряда антитеррористических законов из «пакета Яровой».

Ранее стало известно, что в новом году тарифы на мобильную связь в России подорожают в среднем на 18%. При этом рост цен будет проходить не равномерно, а в зависимости от разных ценовых группах тарифов.