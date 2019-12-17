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Как магазины обманывают россиян во время праздников 

Рамблер 2 часа назад
Как россиян обманывают во время праздников
Фото: РИА Новости
По мнению психологов, в большинстве случаев в новогоднем ажиотаже жители России совершают покупки под воздействием эмоций, поддаваясь на уловки торговых сетей. Как не купить лишнего и не нарваться на некачественный товар, разбиралась «Газета.ру».
«В среднем во время предновогодних распродаж россияне тратят суммы от 10 до 25 тысяч рублей. Новый год — это время длинных каникул, поэтому, как правило, граждане настроены на масштабные траты и на необдуманные покупки», — рассказал изданию аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
По словам психолога Павла Жавнерова, 90% покупок во время предновогодних распродаж — это эмоциональные покупки.
Магазины используют для привлечения покупателей эмоциональные триггеры, например, классическим считается прием под названием «последний шанс», когда клиенту говорят, что акция закончится через несколько дней, а также выдача купонов или фишек, которые можно в дальнейшем обменять на какой-то товар или получить скидку, и искусственно созданный ажиотаж в магазине, пояснил психолог.
Он посоветовал россиянам прийти в торговый центр без денег, перемерить все, выбрать, а затем спокойно сделать заказ выбранных товаров в онлайн-магазине.
В свою очередь юрист общества защиты прав потребителей (ОЗПП) Олег Фролов рассказал изданию о росте обращений в организацию в период новогодних распродаж.
По его словам, одна из самых частых причин обращений в ОЗПП — некачественное сырье, из которого сделана вещь. Вернуть ее удается, если можно связаться с производителем, отмечает Фролов.
«Поэтому для покупок лучше выбирать проверенные торговые точки — крупные сетевые магазины с хорошей репутацией и активным товарооборотом, где если что можно будет легко вернуть товар», — советует и Антонов.
Он также призвал внимательно следить за сроками годности и изучить, как именно и каким шрифтом они пробиваются на любимых продуктах. Так как некоторые магазины перебивают сроки годности и покупатели могут получить некачественный товар. Также, по словам Фролова, при оплате на кассе особенно тщательно нужно проверять, какую сумму в итоге пробивают в чеке, чтобы не заплатить лишнего.
Как сообщал «Рамблер», в этом году россияне планируют потратить на новогодний стол в среднем десять тысяч рублей. По данным компании Nielsen, самыми популярными продуктами для новогоднего ужина в России являются фрукты и овощи, сыр, свежее мясо, птица, рыба и мясные изделия. Лидерами среди новогодних напитков остаются шампанское и игристые вина.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Личный счет , Статьи , Олег Фролов , Алексей Антонов , Газета.Ru
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