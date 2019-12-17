Как россиян обманывают во время праздников

Как магазины обманывают россиян во время праздников

По мнению психологов, в большинстве случаев в новогоднем ажиотаже жители России совершают покупки под воздействием эмоций, поддаваясь на уловки торговых сетей. Как не купить лишнего и не нарваться на некачественный товар, разбиралась «Газета.ру»

«В среднем во время предновогодних распродаж россияне тратят суммы от 10 до 25 тысяч рублей. Новый год — это время длинных каникул, поэтому, как правило, граждане настроены на масштабные траты и на необдуманные покупки», — рассказал изданию аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По словам психолога Павла Жавнерова, 90% покупок во время предновогодних распродаж — это эмоциональные покупки.

Магазины используют для привлечения покупателей эмоциональные триггеры, например, классическим считается прием под названием «последний шанс», когда клиенту говорят, что акция закончится через несколько дней, а также выдача купонов или фишек, которые можно в дальнейшем обменять на какой-то товар или получить скидку, и искусственно созданный ажиотаж в магазине, пояснил психолог.

Он посоветовал россиянам прийти в торговый центр без денег, перемерить все, выбрать, а затем спокойно сделать заказ выбранных товаров в онлайн-магазине.

В свою очередь юрист общества защиты прав потребителей (ОЗПП) Олег Фролов рассказал изданию о росте обращений в организацию в период новогодних распродаж.

По его словам, одна из самых частых причин обращений в ОЗПП — некачественное сырье, из которого сделана вещь. Вернуть ее удается, если можно связаться с производителем, отмечает Фролов.

«Поэтому для покупок лучше выбирать проверенные торговые точки — крупные сетевые магазины с хорошей репутацией и активным товарооборотом, где если что можно будет легко вернуть товар», — советует и Антонов.

Он также призвал внимательно следить за сроками годности и изучить, как именно и каким шрифтом они пробиваются на любимых продуктах. Так как некоторые магазины перебивают сроки годности и покупатели могут получить некачественный товар. Также, по словам Фролова, при оплате на кассе особенно тщательно нужно проверять, какую сумму в итоге пробивают в чеке, чтобы не заплатить лишнего.

Как сообщал «Рамблер», в этом году россияне планируют потратить на новогодний стол в среднем десять тысяч рублей. По данным компании Nielsen, самыми популярными продуктами для новогоднего ужина в России являются фрукты и овощи, сыр, свежее мясо, птица, рыба и мясные изделия. Лидерами среди новогодних напитков остаются шампанское и игристые вина.