Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В России выросло число безработных
В России выросло число безработных
Экономика
Биткоин рухнул
Биткоин рухнул
Рынки
В ЕС приготовились к остановке транзита газа из России
В ЕС приготовились к остановке транзита газа из России
Экономика
Boeing приняла решение по 737 MAX
Boeing приняла решение по 737 MAX
Компании
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.56
$
62.70
69.70
69.83
Прогноз
23.12 – 30.12
$
63.00
70.00
Индексы и котировки Brent
65.37
–0.02 Золото
1476.74
+0.02 РТС
1516.61
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
17.12
1.1143
+0.0058
02.12
1.1085
13.12
03.12
21.11

Короткие недели: что приготовил новый год 

Газета.Ru 1 час назад
Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году, подсчитал Роструд. Сразу после новогодних праздников первая трудовая неделя продлится всего два дня. Власти не исключают в будущем переход страны на четырехдневную рабочую неделю. При условии высокой производительности труда.
В 2020 году россиян обеспечено восемь коротких рабочих недель, об этом РИА «Новости» рассказал замглавы ведомства Иван Шкловец. Иными словами, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
По словам Шкловца, после Новогодних каникул будет два рабочих дня.
Далее, на День защитника Отечества рабочими станут 25, 26, 27 и 28 февраля.
Также в связи с празднованием Международного женского дня все россияне получат подарок — до четырех дней уменьшится вторая рабочая неделя месяца.
Кроме того, 1 мая ожидается выходной, что сократит рабочую неделю на один день.
«В мае в связи с переносами выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая», — уточнил чиновник.

Первомай будет расслабленным

При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы, добавил Шкловец.
Но летом будет всего одна сокращенная неделя — выходным будет День России, который отмечается 12 июня.
При этом в День народного единства, 4 ноября, рабочая неделя даже разделится на две части по два рабочих дня.
Напомним, последняя рабочая неделя текущего года также будет укороченной. Россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
Кстати, в обществе популярна идея о том, чтобы последний день года сделать выходным. Ряд регионов это уже сделали. Но в Кремле такое предложение не нашло поддержки. «Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение, день рабочий. В этом году надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, уточняет Роструд. Первая неделя 2020-го будет также двухдневной.
Первый рабочий день в следующем году выпадет на четверг, 9 января. Таким образом, в 2020 году россияне на Новый год будут отдыхать меньше дней, по сравнению с предыдущим годом, — восемь, а не 10.

Как правильно загулять на Новый год

Но работник может уйти в отпуск в любое время, в том числе, и с 9 января, если это было заранее оговорено с работодателем или прописано в графике отпусков.
Статья 112 Трудового кодекса предусматривает право на использование отпуска спустя шесть месяцев после непрерывной работы у одного работодателя. Однако по соглашению сторон человек может взять отпуск и раньше.
За второй и последующие годы работы отпуск может быть предоставлен в любое время сообразно с графиком отпусков. Его утверждает работодатель не позднее чем за две недели до наступления календарного года, «учитывая мнение выборного органа первичной профсоюзной организации», отмечается в заявлении Роструда.
Российские граждане работают чуть ли не больше всех в мире, в среднем 1980 часов, подсчитали ранее в Организации экономического сотрудничества и развития. Россия, таким образом, вошла в первую пятерку самых работящих стран. Больше работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее, Греции и Японии.
Ранее в сентябре в правительстве начали всерьез обсуждать введение в России сокращенной рабочей недели — до четырех дней. Премьер Дмитрий Медведев пообещал провести серию совещаний с целью подготовки изменений в трудовом законодательстве.
Он заявил, что в перспективе уменьшение трудовой недели возможно. На это повлияет конкретная ситуация в экономике. Также, отметил Медведев, это будет возможно в конкретных отраслях экономики.
Медведев добавил, что речь идет о совершенствовании трудового законодательства в широком смысле этого слова. «Не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, которая позволяла бы учитывать очень многие пожелания работников и, естественно, позицию работодателя, поскольку это совместный процесс», — заявил премьер 13 сентября на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.
Новые условия труда опробуют на предприятиях, которые входят в нацпроект по повышению производительности.
Четырехдневку могут ввести в сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства, научной и технической деятельности, а также строительства. По словам замминистра экономического развития Петра Засельского, 30-40% времени работники ничем не заняты на предприятиях.
«Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — уточнил он.
Отмечается, что конкретных условий для перехода на сокращенную рабочую неделю пока нет.
Газета.Ru: последние новости
Скидки и распродажи: как россиян разводят во время праздников Скидки и распродажи: как россиян разводят во время праздников Рост зарплат: кому повезет в 2020 году Рост зарплат: кому повезет в 2020 году Граждане России тратят на еду около трети своего дохода Граждане России тратят на еду около трети своего дохода
Комментарии 1 
Теги:
Личный счет , Видео , Статьи , Дмитрий Медведев , Иван Шкловец , Дмитрий Песков , Михаил Шмаков , ОЭСР , Роструд , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России выросло число безработных
В России выросло число безработных 1
Биткоин рухнул
Биткоин рухнул 1
В ЕС приготовились к остановке транзита газа из России
В ЕС приготовились к остановке транзита газа из России 86
Boeing приняла решение по 737 MAX
Boeing приняла решение по 737 MAX 1
Продажи Sukhoi Superjet провалились
Продажи Sukhoi Superjet провалились 146
Новости партнеров
Видео
Короткие недели: что приготовил новый год
00:37
Короткие недели: что приготовил новый год
Личный счет Статьи
Билеты и ЖКХ: что подорожает в России с 2020 года
00:23
Билеты и ЖКХ: что подорожает в России с 2020 года
Личный счет
Немецкие утки угрожают «Северному потоку-2»
03:28
Немецкие утки угрожают «Северному потоку-2»
Экономика
ЕС продлил антироссийские санкции
01:10
ЕС продлил антироссийские санкции
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
01:10
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
Как террористы: Асад обвинил США в краже нефти
03:54
Как террористы: Асад обвинил США в краже нефти
Экономика Статьи
Кудрин удивил Путина
00:29
Кудрин удивил Путина
Экономика
Путин расширил эксперимент с самозанятыми
03:08
Путин расширил эксперимент с самозанятыми
Экономика
Суд не указ: почему россиянам не индексируют зарплату
00:26
Суд не указ: почему россиянам не индексируют зарплату
Личный счет
Россиян лишат ряда льгот
03:26
Россиян лишат ряда льгот
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть