Короткие недели: что приготовил новый год

Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году, подсчитал Роструд . Сразу после новогодних праздников первая трудовая неделя продлится всего два дня. Власти не исключают в будущем переход страны на четырехдневную рабочую неделю. При условии высокой производительности труда.

В 2020 году россиян обеспечено восемь коротких рабочих недель, об этом РИА «Новости» рассказал замглавы ведомства Иван Шкловец . Иными словами, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

По словам Шкловца, после Новогодних каникул будет два рабочих дня.

Далее, на День защитника Отечества рабочими станут 25, 26, 27 и 28 февраля.

Также в связи с празднованием Международного женского дня все россияне получат подарок — до четырех дней уменьшится вторая рабочая неделя месяца.

Кроме того, 1 мая ожидается выходной, что сократит рабочую неделю на один день.

«В мае в связи с переносами выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая», — уточнил чиновник.

Первомай будет расслабленным

При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы, добавил Шкловец.

Но летом будет всего одна сокращенная неделя — выходным будет День России, который отмечается 12 июня.

При этом в День народного единства, 4 ноября, рабочая неделя даже разделится на две части по два рабочих дня.

Напомним, последняя рабочая неделя текущего года также будет укороченной. Россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.

Кстати, в обществе популярна идея о том, чтобы последний день года сделать выходным. Ряд регионов это уже сделали. Но в Кремле такое предложение не нашло поддержки. «Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение, день рабочий. В этом году надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

При этом работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, уточняет Роструд. Первая неделя 2020-го будет также двухдневной.

Первый рабочий день в следующем году выпадет на четверг, 9 января. Таким образом, в 2020 году россияне на Новый год будут отдыхать меньше дней, по сравнению с предыдущим годом, — восемь, а не 10.

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Но работник может уйти в отпуск в любое время, в том числе, и с 9 января, если это было заранее оговорено с работодателем или прописано в графике отпусков.

Статья 112 Трудового кодекса предусматривает право на использование отпуска спустя шесть месяцев после непрерывной работы у одного работодателя. Однако по соглашению сторон человек может взять отпуск и раньше.

За второй и последующие годы работы отпуск может быть предоставлен в любое время сообразно с графиком отпусков. Его утверждает работодатель не позднее чем за две недели до наступления календарного года, «учитывая мнение выборного органа первичной профсоюзной организации», отмечается в заявлении Роструда.

Российские граждане работают чуть ли не больше всех в мире, в среднем 1980 часов, подсчитали ранее в Организации экономического сотрудничества и развития . Россия, таким образом, вошла в первую пятерку самых работящих стран. Больше работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее, Греции и Японии.

Ранее в сентябре в правительстве начали всерьез обсуждать введение в России сокращенной рабочей недели — до четырех дней. Премьер Дмитрий Медведев пообещал провести серию совещаний с целью подготовки изменений в трудовом законодательстве.

Он заявил, что в перспективе уменьшение трудовой недели возможно. На это повлияет конкретная ситуация в экономике. Также, отметил Медведев, это будет возможно в конкретных отраслях экономики.

Медведев добавил, что речь идет о совершенствовании трудового законодательства в широком смысле этого слова. «Не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, которая позволяла бы учитывать очень многие пожелания работников и, естественно, позицию работодателя, поскольку это совместный процесс», — заявил премьер 13 сентября на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым

Новые условия труда опробуют на предприятиях, которые входят в нацпроект по повышению производительности.

Четырехдневку могут ввести в сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства, научной и технической деятельности, а также строительства. По словам замминистра экономического развития Петра Засельского, 30-40% времени работники ничем не заняты на предприятиях.

«Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — уточнил он.

Отмечается, что конкретных условий для перехода на сокращенную рабочую неделю пока нет.