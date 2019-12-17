Уровень жизни россиян вернулся к 2010 году

Уровень жизни россиян вернулся к 2010 году, хотя бюджет в стране профицитный. Об этом сообщают «Аргументы недели».

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2019 году превысил 1,6 триллиона долларов. В 2014-м объем российского ВВП был на 20% больше.

Главными из причин сокращения валового внутреннего продукта являются рост налогов и заморозка накопительных пенсий. Эксперты считают, что объем ВВП не вернется на уровень 2014-го даже в течение пяти лет и даже несмотря на то, что в настоящее время федеральный бюджет России профицитный.

«Уровень жизни граждан сейчас вернулся к 2010 году», — отмечают «Аргументы недели».