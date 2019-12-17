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Уровень жизни россиян вернулся к 2010 году 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Уровень жизни россиян вернулся к 2010 году
Фото: ТАСС
Уровень жизни россиян вернулся к 2010 году, хотя бюджет в стране профицитный. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2019 году превысил 1,6 триллиона долларов. В 2014-м объем российского ВВП был на 20% больше.
Главными из причин сокращения валового внутреннего продукта являются рост налогов и заморозка накопительных пенсий. Эксперты считают, что объем ВВП не вернется на уровень 2014-го даже в течение пяти лет и даже несмотря на то, что в настоящее время федеральный бюджет России профицитный.
«Уровень жизни граждан сейчас вернулся к 2010 году», — отмечают «Аргументы недели».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что «во многом мы уже потеряли» первую половину 2020 года по причине «определенных лагов» в денежно-кредитной политике, из-за которых слабость потребительского спроса сохранится. Еще одним фактором, который этому поспособствует, он назвал размер инфляции — 3-3,1% на конец 2019 года, 2,5% или ниже в первом квартале 2020-го.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Личный счет , Экономика , Максим Орешкин
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