Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В ЕС раскритиковали санкции США против «Севпотока-2»
В ЕС раскритиковали санкции США против «Севпотока-2»
Экономика
Украина нашла замену российскому газу
Украина нашла замену российскому газу
Экономика
Россию заставили платить Украине за Крым
Россию заставили платить Украине за Крым
Экономика
Почему женщины берут ипотеку чаще, чем мужчины
Почему женщины берут ипотеку чаще, чем мужчины
Недвижимость
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.55
$
62.74
69.77
69.79
Прогноз
23.12 – 30.12
$
62.47
70.30
Индексы и котировки Brent
65.94
+0.20 Золото
1476.87
–0.13 РТС
1519.32
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
18.12
1.1121
+0.0040
03.12
1.1081
15.12
04.12
22.11

Россиянки будут жить на «пенсии умерших мужей» 

Артём Кульша
1 час назад
Скончавшиеся российские мужчины будут содержать россиянок на пенсии. Об этом, как сообщает «Лента.ру», свидетельствуют результаты исследования «Финэкспертизы».
«Финэкспертиза» — группа оценочных, аудиторских и консалтинговых компаний. В ходе проведенного недавно исследования ее аналитики выяснили, что средняя россиянка, исходя из средних размера пенсии и продолжительности жизни в стране, получит около 3,83 миллиона рублей пенсионных выплат в течение 22,6 года, в то время как сумма отчислений, которые она сделает в Пенсионный фонд России перед тем, будет на 175 тысяч рублей меньше. Такова ситуация в 73 регионах Российской Федерации из 85-и.
Часть россиян оставят без пенсии
В «Финэкспертизе» отмечают, что разница между размером отчислений женщин и выплат им будет компенсирована за счет пенсионных отчислений мужчин, которые будут недоиспользованы по причине их, мужчин, более, по сравнению с женщинами, ранней смерти и более позднего выхода на пенсию.
Неделю назад, как сообщал «Рамблер», в «Финэкспертизе» пришли к выводу, что средняя женщина в России проживет 22,6 года после выхода на пенсию, а средний мужчина — 7,5 года.
Комментарии 307
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЕС раскритиковали санкции США против «Севпотока-2»
В ЕС раскритиковали санкции США против «Севпотока-2»
Украина нашла замену российскому газу
Украина нашла замену российскому газу 249
Россию заставили платить Украине за Крым
Россию заставили платить Украине за Крым 1291
Почему женщины берут ипотеку чаще, чем мужчины
Почему женщины берут ипотеку чаще, чем мужчины
Кремль оценил санкции против «Северного потока-2»
Кремль оценил санкции против «Северного потока-2» 7
Видео
Россию заставили платить Украине за Крым
00:58
Россию заставили платить Украине за Крым
Экономика
Москва выплатит Минску до $1,5 миллиарда
01:38
Москва выплатит Минску до $1,5 миллиарда
Экономика
Короткие недели: что приготовил новый год
00:37
Короткие недели: что приготовил новый год
Личный счет Статьи
Билеты и ЖКХ: что подорожает в России с 2020 года
00:23
Билеты и ЖКХ: что подорожает в России с 2020 года
Личный счет
Берлин оценил последствия санкций против «Северного потока 2»
03:28
Берлин оценил последствия санкций против «Северного потока 2»
Компании Экономика
Немецкие утки угрожают «Северному потоку-2»
03:28
Немецкие утки угрожают «Северному потоку-2»
Экономика
Украина нашла замену российскому газу
01:01
Украина нашла замену российскому газу
Экономика Компании
ЕС продлил антироссийские санкции
01:10
ЕС продлил антироссийские санкции
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
01:10
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
Как террористы: Асад обвинил США в краже нефти
03:54
Как террористы: Асад обвинил США в краже нефти
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение