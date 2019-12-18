Россиянки будут жить на «пенсии умерших мужей»

Скончавшиеся российские мужчины будут содержать россиянок на пенсии. Об этом, как сообщает «Лента.ру», свидетельствуют результаты исследования «Финэкспертизы».

«Финэкспертиза» — группа оценочных, аудиторских и консалтинговых компаний. В ходе проведенного недавно исследования ее аналитики выяснили, что средняя россиянка, исходя из средних размера пенсии и продолжительности жизни в стране, получит около 3,83 миллиона рублей пенсионных выплат в течение 22,6 года, в то время как сумма отчислений, которые она сделает в Пенсионный фонд России перед тем, будет на 175 тысяч рублей меньше. Такова ситуация в 73 регионах Российской Федерации из 85-и.

В «Финэкспертизе» отмечают, что разница между размером отчислений женщин и выплат им будет компенсирована за счет пенсионных отчислений мужчин, которые будут недоиспользованы по причине их, мужчин, более, по сравнению с женщинами, ранней смерти и более позднего выхода на пенсию.

Неделю назад, как сообщал «Рамблер», в «Финэкспертизе» пришли к выводу, что средняя женщина в России проживет 22,6 года после выхода на пенсию, а средний мужчина — 7,5 года.