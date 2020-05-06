Недельный чек россиян вырос

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Недельный средний чек россиян за период с 27 апреля по 3 мая вырос по сравнению с предыдущей неделей на 5 руб., или на 0,9%, — до 582 руб. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».

«Недельный средний чек прибавил 5 рублей относительно недели с 20 по 26 апреля и остановился на отметке в 582 рубля», — говорится в сообщении.

В годовом выражении показатель увеличился на 30 руб., или на 5,4%.

Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.