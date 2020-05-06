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Аналитики зафиксировали рост недельного чека россиян 

Rambler News Service и ещё 16 6 мая 2020
Недельный чек россиян вырос
Фото: РИА Новости
Недельный средний чек россиян за период с 27 апреля по 3 мая вырос по сравнению с предыдущей неделей на 5 руб., или на 0,9%, — до 582 руб. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».
«Недельный средний чек прибавил 5 рублей относительно недели с 20 по 26 апреля и остановился на отметке в 582 рубля», — говорится в сообщении.
В годовом выражении показатель увеличился на 30 руб., или на 5,4%.
Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.
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